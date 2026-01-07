قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الكاتدرائية، أمس، ومشاركته في قداس عيد الميلاد 2026، يحمل تأثيرًا كبيرًا وإيجابيًّا على نفوس جميع المصريين في الداخل والخارج؛ لما يمثله من رسالة واضحة تعكس روح المحبة والتماسك بين أبناء الوطن.

وأوضح البابا تواضروس، في تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي رسخ تقليدًا وطنيًّا مهمًّا من خلال حرصه على الحضور إلى الكاتدرائية لتهنئة المصريين، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس تقدير الدولة لقيم المواطنة والمشاركة الوطنية.

وأشار تواضروس إلى أن فكرة الوحدة الوطنية تعتبر من الركائز الأساسية للمجتمع المصري، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي وجَّه خلال كلمته بالكاتدرائية رسائل واضحة تدعو إلى العمل المشترك من أجل مصلحة مصر ومستقبلها.

وأضاف البابا أن زيارة الرئيس إلى الكاتدرائية تبعث بمشاعر السعادة والطمأنينة في نفوس الجميع، وتعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز روح التلاحم بين أبناء الشعب.

وشدد بابا الإسكندرية على أن مصر تحتاج إلى الوحدة في كل الأوقات؛ خصوصًا خلال فترات الأزمات والتحديات، مؤكدًا أن وحدة المصريين تمثل أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع؛ للحفاظ على استقرار الوطن وقوته.

