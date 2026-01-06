كتب – نشأت علي وأحمد العش:

قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن موقفه تجاه الحكومة واضح منذ الفصل التشريعي الأول والثاني، وهو اختلافه معهم بشأن التعاطي مع الأزمات الاقتصادية والسياسية في مصر، مشيرًا إلى أنه اختلف مع المنهج المتبع لـ3 حكومات شهدها بنفسه، والذي لم يحدث به أي تغيير حقيقي لأن منهج تلك الحكومات التي تحدد النتائج كان خاطئًا، مؤكدًا أن الأشخاص الذين يديرون الحقائب الوزارية المشكلة ليست في شخصهم بل في منهجهم.

وأضاف داود، في تصريحات لمصراوي، أن المشكلة تكمن في طريقة ومنهج إدارة الأزمة، مؤكدا أن منهج الحكومة أسفر عن أن النتيجة النهائية له هي أن 65% من استخدامات الموازنة العامة للدولة تذهب لسداد أقساط وفوائد الديون، ما يترك للمصريين فقط 35% من الموازنة للاستخدام في الاحتياجات التنموية، موضحًا أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى تنمية حقيقية وليست ريعية، ولا يمكن الموافقة على مبادلة الديون بالأصول، واصفا ذلك بأنه أمر مرفوض.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة الحالية منتهية الولاية ويجب أن تكون هناك حكومة جديدة مع بداية الفصل التشريعي الجديد، مشددا على أن التغيير لا يمكن أن يتحقق إلا عبر برنامج اقتصادي واضح وحكومة قادرة على إدارة الأزمات.

وتابع ضياء الدين داود قائلاً: "الأزمة الاقتصادية والسياسية واضحة للجميع، والرئيس السيسي بادر بالتدخل في منتصف العملية السياسية خلال الانتخابات البرلمانية، مما يعكس وجود أخطاء جسيمة تتطلب إصلاحا كبيرا على الصعيدين السياسي والاقتصادي"، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يوازيه إصلاح سياسي، لضمان تحقيق نتائج ملموسة للمواطنين.