إعلان

"الأعلى للإعلام" يتلقى عددًا من الشكاوى من وزارة البترول ضد بعض المواقع والصفحات

كتب- عمرو صالح:

08:40 م 06/01/2026

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، عددًا من الشكاوى من وزارة البترول والثروة المعدنية، ضد عدد من المواقع الإلكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة في شكواها أن تلك المواقع والصفحات دأبت على نشر أخبار وادعاءات غير صحيحة عنها، حول أداء بعض إدارات الوزارة المختلفة، دون الاستناد إلى أدلة ثابتة.

وقرر المجلس إحالة الشكاوى إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثهم ودراسة ما ورد بهم في اجتماعها الخميس المقبل 8 يناير الجاري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وزارة البترول

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
زووم

عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
"غير مسجل لدينا".. أول تعليق رسمي بعد إعلان سحب منتج لحليب أطفال
أخبار مصر

"غير مسجل لدينا".. أول تعليق رسمي بعد إعلان سحب منتج لحليب أطفال

ترامب: مادورو رجل متوحش كان يحاول تقليد رقصتي
شئون عربية و دولية

ترامب: مادورو رجل متوحش كان يحاول تقليد رقصتي
إخلاء سبيل لاعب محترف بالدوري المصري لاتهامه بدهس سيدة بالقاهرة الجديدة
حوادث وقضايا

إخلاء سبيل لاعب محترف بالدوري المصري لاتهامه بدهس سيدة بالقاهرة الجديدة
يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
الموضة

يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان