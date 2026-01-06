تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، عددًا من الشكاوى من وزارة البترول والثروة المعدنية، ضد عدد من المواقع الإلكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة في شكواها أن تلك المواقع والصفحات دأبت على نشر أخبار وادعاءات غير صحيحة عنها، حول أداء بعض إدارات الوزارة المختلفة، دون الاستناد إلى أدلة ثابتة.

وقرر المجلس إحالة الشكاوى إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثهم ودراسة ما ورد بهم في اجتماعها الخميس المقبل 8 يناير الجاري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة.