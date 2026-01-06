إعلان

بسبب الشكاوى ونقص المعلومات.. "الإسكان" تمنح مهلة جديدة لمستأجري الإيجار القديم

كتب : داليا الظنيني

07:58 م 06/01/2026

قانونُ الإيجار القديم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت-داليا الظنيني:
أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، صدور قرار بمد فترة استقبال طلبات الحصول على الوحدات السكنية البديلة المخصصة للمستفيدين من قانون الإيجار القديم لمدة 3 أشهر إضافية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، إن باب التقديم كان قد فتح في أكتوبر 2025 وكان من المفترض إغلاقه في يناير الجاري، إلا أن الوزارة ارتأت منح فرصة أكبر للمواطنين لاستكمال أوراقهم.

وأضاف خطاب أن هذا القرار جاء استجابة لوجود عدد كبير من الطلبات غير المكتملة، بالإضافة إلى رصد مجموعة من الشكاوى المتعلقة بصعوبات تقنية واجهت البعض في الوصول إلى منصة التقديم الإلكترونية، مشيراً إلى أن هناك فئة من المستحقين لم تكن لديهم دراية كافية بكيفية التعامل مع المنصة.

ونوه إلى أن تمديد المهلة يهدف بالأساس إلى تذليل العقبات أمام المتقدمين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على تبسيط الإجراءات ومعالجة أي مشاكل تقنية لضمان تسجيل كافة الراغبين في الحصول على الوحدات البديلة بكل سهولة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو خطاب وزارة الإسكان الإيجار القديم الوحدات السكنية قانون الإيجار القديم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بث مباشر| الرئيس السيسي يحضر قداس عيد الميلاد 2026
أخبار مصر

بث مباشر| الرئيس السيسي يحضر قداس عيد الميلاد 2026
ترامب: مادورو رجل متوحش كان يحاول تقليد رقصتي
شئون عربية و دولية

ترامب: مادورو رجل متوحش كان يحاول تقليد رقصتي
أول تعليق من محمد حمدي بعد إصابته بالرباط الصليبي في مباراة بنين
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من محمد حمدي بعد إصابته بالرباط الصليبي في مباراة بنين
يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
الموضة

يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
زووم

عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان