كتبت-داليا الظنيني:

أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، صدور قرار بمد فترة استقبال طلبات الحصول على الوحدات السكنية البديلة المخصصة للمستفيدين من قانون الإيجار القديم لمدة 3 أشهر إضافية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، إن باب التقديم كان قد فتح في أكتوبر 2025 وكان من المفترض إغلاقه في يناير الجاري، إلا أن الوزارة ارتأت منح فرصة أكبر للمواطنين لاستكمال أوراقهم.

وأضاف خطاب أن هذا القرار جاء استجابة لوجود عدد كبير من الطلبات غير المكتملة، بالإضافة إلى رصد مجموعة من الشكاوى المتعلقة بصعوبات تقنية واجهت البعض في الوصول إلى منصة التقديم الإلكترونية، مشيراً إلى أن هناك فئة من المستحقين لم تكن لديهم دراية كافية بكيفية التعامل مع المنصة.

ونوه إلى أن تمديد المهلة يهدف بالأساس إلى تذليل العقبات أمام المتقدمين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على تبسيط الإجراءات ومعالجة أي مشاكل تقنية لضمان تسجيل كافة الراغبين في الحصول على الوحدات البديلة بكل سهولة.