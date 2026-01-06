إعلان

"مطبخ القرارات".. محمود مسلم يطالب ببث الجلسات العامة للشيوخ

كتب : نشأت علي

07:37 م 06/01/2026

الدكتور محمود مسلم

طالب الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، بضرورة إذاعة جلسات مجلس الشيوخ كاملة، حتى يطلع الشعب على مجريات ما يحدث تحت القبة.

وشدد مسلم، خلال الاجتماع الأول للجنة العامة لمجلس الشيوخ في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، على ضرورة الالتزام بقرار اللجنة العامة بالفصل التشريعي السابق بفتح اجتماعات اللجان أمام وسائل الإعلام المختلفة، بموافقة رئيس اللجنة.

وأكد مسلم أن اللجان النوعية بالبرلمان هي مطبخ القرارات، ومناقشاتها الجادة يحتاج الرأي العام إلى معرفتها، حتى يدرك المواطنون الجهد الذي يبذله أعضاء مجلس الشيوخ من أجل المواطن ولصالح الوطن.

محمود مسلم مجلس الشيوخ

