إعلان

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد 2026

كتب : أحمد العش

07:18 م 06/01/2026

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الثلاثاء، قداس عيد الميلاد 2026، بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة، وحضره عدد كبير من المصلين، في أجواء اتسمت بالروحانية والبهجة الدينية.

وتهيأت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، في وقت سابق، لاستقبال قداس عيد الميلاد المجيد 2026، في احتفالية سنوية تجسد معاني الوحدة الوطنية والتعايش المشترك بين أبناء الشعب المصري، وتؤكد في الوقت ذاته مكانة الكاتدرائية كرمز ديني ووطني بارز في مصر الحديثة.

اقرأ أيضًا:

الايجار القديم.. ننشر شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البابا تواضروس قداس عيد الميلاد كاتدرائية ميلاد المسيح

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

مدبولي: اجتماع الأسبوع المقبل لتبسيط تسجيل وحدات "الإيجار القديم" بالمنظومة
أخبار مصر

مدبولي: اجتماع الأسبوع المقبل لتبسيط تسجيل وحدات "الإيجار القديم" بالمنظومة
6 أبراج على موعد مع السعادة في بداية 2026.. هل أنت منهم؟
علاقات

6 أبراج على موعد مع السعادة في بداية 2026.. هل أنت منهم؟
هدى الإتربي في فرنسا وهيفاء وهبي تخطف الأنظار.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة
زووم

هدى الإتربي في فرنسا وهيفاء وهبي تخطف الأنظار.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة
بعد إعلان فنانة انفصالها عن عبدالمنصف.. أبرز زيجات الفنانات بنجوم الكرة-
زووم

بعد إعلان فنانة انفصالها عن عبدالمنصف.. أبرز زيجات الفنانات بنجوم الكرة-
احذر استخدام البلاستيك مع الأطعمة الساخنة.. خطر يهدد صحتك
نصائح طبية

احذر استخدام البلاستيك مع الأطعمة الساخنة.. خطر يهدد صحتك

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"نسبة مش رقم".. توضيح مهم من مدبولي بشأن خفض الدين
خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60% من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة
العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة من اليوم وحتى 11 يناير.. وعلماء يردون
سابوا أخويا يموت.. شخص يتهم مستشفى شهيرا بأكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث