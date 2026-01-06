البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد 2026

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الثلاثاء، قداس عيد الميلاد 2026، بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة، وحضره عدد كبير من المصلين، في أجواء اتسمت بالروحانية والبهجة الدينية.

وتهيأت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، في وقت سابق، لاستقبال قداس عيد الميلاد المجيد 2026، في احتفالية سنوية تجسد معاني الوحدة الوطنية والتعايش المشترك بين أبناء الشعب المصري، وتؤكد في الوقت ذاته مكانة الكاتدرائية كرمز ديني ووطني بارز في مصر الحديثة.

