يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة اليوم الثلاثاء؛ لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد بحضور لفيف من أحبار الكنيسة والمئات من المصلين في أجواء روحانية مميزة.

وأصبحت كاتدرائية ميلاد المسيح، منذ افتتاحها رسميًا في يناير 2019 بحضور الرئيس السيسي، المكان الأكبر في الشرق الأوسط ووجهة رئيسية للاحتفال بعيد الميلاد، بفضل تصميمها المعماري الذي يجمع بين الحداثة والطراز القبطي الأصيل، من قباب وأيقونات ورسوم دينية، لتصبح ليلة الميلاد رسالة مصرية للعالم عن السلام والوحدة الوطنية.