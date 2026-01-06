إعلان

بث مباشر| الرئيس السيسي يزور كاتدرائية "ميلاد المسيح" لتقديم التهنئة بعيد الميلاد

كتب : أحمد العش

07:56 م 06/01/2026 تعديل في 08:06 م

استقبال الرئيس السيسي بالكاتدرائية في قداس عيد الم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة اليوم الثلاثاء؛ لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد بحضور لفيف من أحبار الكنيسة والمئات من المصلين في أجواء روحانية مميزة.

وأصبحت كاتدرائية ميلاد المسيح، منذ افتتاحها رسميًا في يناير 2019 بحضور الرئيس السيسي، المكان الأكبر في الشرق الأوسط ووجهة رئيسية للاحتفال بعيد الميلاد، بفضل تصميمها المعماري الذي يجمع بين الحداثة والطراز القبطي الأصيل، من قباب وأيقونات ورسوم دينية، لتصبح ليلة الميلاد رسالة مصرية للعالم عن السلام والوحدة الوطنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قداس عيد الميلاد السيسي عبد الفتاح السيسي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

ترامب: مادورو رجل متوحش كان يحاول تقليد رقصتي
شئون عربية و دولية

ترامب: مادورو رجل متوحش كان يحاول تقليد رقصتي
انقلاب "تروسيكل".. مصرع رجل وإصابة زوجته بترعة في كفر الشيخ
أخبار المحافظات

انقلاب "تروسيكل".. مصرع رجل وإصابة زوجته بترعة في كفر الشيخ
كزبرة مع منير من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
زووم

كزبرة مع منير من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
بث مباشر| الرئيس السيسي يزور كاتدرائية "ميلاد المسيح" لتقديم التهنئة بعيد
أخبار مصر

بث مباشر| الرئيس السيسي يزور كاتدرائية "ميلاد المسيح" لتقديم التهنئة بعيد
مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع عمرو الجزار
رياضة محلية

مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع عمرو الجزار

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان