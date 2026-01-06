القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم عقد اجتماع مع الوزراء المعنيين الأسبوع المقبل؛ لبحث سبل تبسيط إجراءات تسجيل وحدات الإيجار القديم على المنظومة الحكومية، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المواطنين وتحقيق المستهدفات المرجوة من المنظومة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.

ومن جانب آخر.. قال الدكتور مصطفى مدبولي: إن الحكومة ترحب بكل أشكال النقد البنّاء لأدائها في إطار المصلحة العامة، مؤكدًا أن من حق جميع المواطنين أن يكون أداء الحكومة محل تقييم ونقد دائم، طالما كان ذلك بعيدًا عن التجريح الشخصي، مشيرًا إلى أن النقد الموضوعي يُعد ضريبة طبيعية للعمل العام.

وأوضح رئيس الوزراء أن بعض المداخلات والآراء التي تُطرح أحيانًا تعكس غيابًا جزئيًا للصورة الكاملة لدى بعض الفئات، لافتًا إلى أن الحكومة تحرص على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات المطروحة عبر البرامج والمنصات المختلفة، والوقوف على حقيقة الأوضاع على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، موضحًا أن بعض المناطق ما زالت تحتاج إلى استكمال أعمال التطوير، وتسعى الدولة إلى تسريع وتيرة العمل بها، مؤكدًا أن من حق المواطنين في تلك المناطق المطالبة بالتطوير والمتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تأمل أن ينبثق عن النقد مقترحات عملية، موضحًا أن هناك لجانًا استشارية تقوم بدراسة عدد من الأفكار والمقترحات، ويتم تبني المناسب منها بما يحقق المصلحة العامة للدولة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الهدف الرئيسي للحكومة هو تحقيق المصلحة العامة للدولة وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال الاستماع إلى مختلف الآراء، وتعزيز قنوات التواصل مع المجتمع.