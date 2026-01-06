رئيس الوزراء: المتحف الكبير جذب لمصر نوعية سائح لم تكن متواجدة من قبل

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن عدد السياح الذين زاروا مصر تجاوز الـ19 مليون سائح خلال 2025، وهذا نتاج جهد كبير قامت به الدولة بجانب افتتاح المتحف المصري الكبير الذي جذب لمصر نوعية سائح لم تكن متواجدة من قبل.

وأكدت مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء، اليوم، أن الدولة تعمل وفق خطة على وصول عدد السياح إلى 30 مليون سائح سنويا.

وأشار مدبولي إلى أن تحويلات المصريين بالخارج وصلت إلى 37.5 مليار دولار بزيادة 42% عن العام الماضي موجها الشكر لأبناء مصر في الخارج لدعمهم لمصر.