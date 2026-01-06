إعلان

رئيس الوزراء: المتحف الكبير جذب لمصر نوعية سائح لم تكن متواجدة من قبل

كتب : محمد عبدالناصر

05:01 م 06/01/2026

الدكتور مصطفى مدبولى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن عدد السياح الذين زاروا مصر تجاوز الـ19 مليون سائح خلال 2025، وهذا نتاج جهد كبير قامت به الدولة بجانب افتتاح المتحف المصري الكبير الذي جذب لمصر نوعية سائح لم تكن متواجدة من قبل.

وأكدت مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء، اليوم، أن الدولة تعمل وفق خطة على وصول عدد السياح إلى 30 مليون سائح سنويا.

وأشار مدبولي إلى أن تحويلات المصريين بالخارج وصلت إلى 37.5 مليار دولار بزيادة 42% عن العام الماضي موجها الشكر لأبناء مصر في الخارج لدعمهم لمصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولى السياح المتحف المصري الكبير

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

توغل غير مصرح به.. مقديشو تدين دخول وزير خارجية ‫إسرائيل إلى أرض الصومال
شئون عربية و دولية

توغل غير مصرح به.. مقديشو تدين دخول وزير خارجية ‫إسرائيل إلى أرض الصومال
ظهور طفلين في The Blind Date Show يثير غضبا على مواقع التواصل
زووم

ظهور طفلين في The Blind Date Show يثير غضبا على مواقع التواصل
هل نجح الجيل الجديد من نيسان قشقاي في اختبار الحوادث الأوروبي؟ "فيديو يكشف"
أخبار السيارات

هل نجح الجيل الجديد من نيسان قشقاي في اختبار الحوادث الأوروبي؟ "فيديو يكشف"
عودة المفصولين.. أبو شقة يكشف عن أولوياته حال فوزه برئاسة "الوفد"
أخبار مصر

عودة المفصولين.. أبو شقة يكشف عن أولوياته حال فوزه برئاسة "الوفد"
احذر استخدام البلاستيك مع الأطعمة الساخنة.. خطر يهدد صحتك
نصائح طبية

احذر استخدام البلاستيك مع الأطعمة الساخنة.. خطر يهدد صحتك

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60% من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة
العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة من اليوم وحتى 11 يناير.. وعلماء يردون
سابوا أخويا يموت.. شخص يتهم مستشفى شهيرا بأكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث