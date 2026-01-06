خطوات عمل "ريستارت" لعداد الكهرباء وتجنب الأخطاء الشائعة

حدَّدَ خبراء في الكهرباء 4 خطوات أساسية يجب اتباعها عند إجراء "ريستارت" للعداد الكهربائي، مشددين على أهمية فصل الأحمال الكهربائية قبل إعادة التشغيل؛ لتفادي حدوث مشكلات فنية.

يأتي ذلك في ظل زيادة الاستفسارات من كثير من المواطنين حول كيفية عمل "ريستارت" (إعادة تشغيل) لعداد الكهرباء مسبق الدفع، بعد حالات انقطاع التيار أو تجمُّد الشاشة.

ويستعرض "مصراوي" مجموعة من الخطوات البسيطة، حسب مصادر، التي تساعد المشتركين على تنفيذ العملية بأمان ودون فقدان الرصيد، في ما يلي:

تتضمن الخطوات التي ينصح بها خبراء الكهرباء، ما يلي:

- فصل جميع الأجهزة الكهربائية داخل المنزل وإغلاق القواطع الداخلية قبل البدء في عملية الريستارت.

- الضغط على زر القاطع الرئيسي للعداد أو فصل التيار الكهربائي لمدة 30 ثانية إلى دقيقة كاملة.

- إعادة تشغيل القاطع، وانتظار ظهور بيانات العداد بشكل طبيعي على الشاشة.

- إعادة توصيل الأحمال تدريجيًّا وتشغيل الأجهزة واحدًا تلو الآخر.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوات تساعد في استعادة العداد لحالته الطبيعية دون المساس بالرصيد، مشيرةً إلى أن عملية الريستارت لا تؤدي إلى حذف الرصيد أو تغيير بيانات المستهلك المسجلة على العداد.

ونبهت الجهات المختصة إلى بعض الحالات التي لا تتم فيها الاستجابة لعملية الريستارت؛ مثل ظهور رسائل خطأ على شاشة العداد تحمل عبارات مثل "Error" أو "Tamper"، وفي هذه الحالات يكون من الضروري التواصل مع شركة الكهرباء أو مركز الخدمة التابع للمستهلك مباشرةً.

وأكدت المصادر أيضًا أن تكرار محاولة الريستارت بشكل متكرر في وقت قصير، قد يؤدي إلى قفل العداد مؤقتًا في بعض أنواع الأجهزة الحديثة.

تأتي هذه التوجيهات في إطار سعي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتسهيل الخدمات على المواطنين وتوعية المشتركين بكيفية التعامل مع العدادات مسبوقة الدفع دون الحاجة إلى تدخل فني في الحالات البسيطة.

