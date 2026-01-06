متى يبدأ مجلس النواب الجديد أعماله؟.. القانون يُجيب

اسدل الستار على ماراثون الانتخابات البرلمانية 2025، وذلك بإجراء جولة الإعادة في انتخابات الدوائر الملغاة بقرار من المحكمة الإدارية يومي 3 و4 يناير الجاري.. الأمر الذي دفع البعض للتساؤل متى يبدأ المجلس الجديد أعماله؟.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية موعد بدء مجلس النواب لأعماله عقب انتهاء الانتخابات حيث نصت المادة 106 من الدستور على: مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

ويشترط أن يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس النواب، اليمين الدستورية قبل ممارسة مهامه، ونصها كالتالي: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

ونظمت المادة 276 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تفاصيل الجلسة الافتتاحية، حيث تنص على: يعقد المجلس في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه في إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم.

ويتلى في جلسة افتتاح الفصل التشريعي، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

