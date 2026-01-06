إعلان

متى يبدأ مجلس النواب الجديد أعماله؟.. القانون يُجيب

كتب : عمرو صالح

07:30 ص 06/01/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اسدل الستار على ماراثون الانتخابات البرلمانية 2025، وذلك بإجراء جولة الإعادة في انتخابات الدوائر الملغاة بقرار من المحكمة الإدارية يومي 3 و4 يناير الجاري.. الأمر الذي دفع البعض للتساؤل متى يبدأ المجلس الجديد أعماله؟.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية موعد بدء مجلس النواب لأعماله عقب انتهاء الانتخابات حيث نصت المادة 106 من الدستور على: مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

ويشترط أن يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس النواب، اليمين الدستورية قبل ممارسة مهامه، ونصها كالتالي: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

ونظمت المادة 276 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تفاصيل الجلسة الافتتاحية، حيث تنص على: يعقد المجلس في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه في إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم.

ويتلى في جلسة افتتاح الفصل التشريعي، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل يكشف موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي القطاع الخاص رسميًا

قبل خطوة "الإعدام".. مستجدات مبادرة سحب الأدوية "الإكسبير"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب انعقاد البرلمان انتخابات مجلس النواب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

" لا تفضل الظهور".. 25 صورة لزوجة دونجا نجم الزمالك من حفل الزفاف
مصراوي ستوري

" لا تفضل الظهور".. 25 صورة لزوجة دونجا نجم الزمالك من حفل الزفاف
أكرم ألفي: مستقبل أحمد الشرع في سوريا صعب وهذا هو السبب -(فيديو)
أخبار مصر

أكرم ألفي: مستقبل أحمد الشرع في سوريا صعب وهذا هو السبب -(فيديو)
موقف إنساني من ياسر إبراهيم بعد حصوله على أفضل لاعب في مباراة مصر وبنين
رياضة عربية وعالمية

موقف إنساني من ياسر إبراهيم بعد حصوله على أفضل لاعب في مباراة مصر وبنين
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
زوجة حسام حسن تحتفل بتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا
مصراوي ستوري

زوجة حسام حسن تحتفل بتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026