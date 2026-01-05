أزهري: الشتاء حكمة إلهية والدعاء عند الرياح والمطر عبادة قلبية

أكد الدكتور أسامة قابيل، عالم الأزهر الشريف، أن فصل الشتاء ليس مجرد تغير جوي أو أسلوب حياة، بل حكمة إلهية عميقة تحمل دروساً إيمانية تربط الإنسان بربه عند تغير الظواهر الكونية.

وقال قابيل في حلقة برنامج "من القلب للقلب" على قناة "MBC مصر 2"، إن بعض الناس يلجأ إلى التأمل أو الميديتيشن عند سقوط المطر أو سماع الرعد، وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أدعية أعمق تربط القلب بالله بدلاً من ذلك.

تابع عالم الأزهر أن أول درس في الشتاء هو العكوف على ذكر الله مع تغير الكون، مستشهدًا بقوله تعالى "قل انظروا ماذا في السماوات والأرض"، مؤكداً أن المؤمن يتأمل في الرياح والمطر كآيات إلهية لا مجرد ظواهر عابرة.

وأكد قابيل أن الرياح تحمل رحمة أو عذاباً، ومنها ما ينقل الخير ويحيي الأرض، مشيرًا إلى أن النبي علمنا الدعاء عند هبوبها "اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أُرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أُرسلت به".