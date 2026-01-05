إعلان

"المهن الطبية": فترة استثنائية للاشتراك بمشروع العلاج بداية من فبراير

كتب : أحمد جمعة

12:32 م 05/01/2026

اتحاد نقابات المهن الطبية

أعلن مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية، فتح فترة استثنائية للاشتراك للمرة الأولى والتجديد والإضافة والحذف في مشروع العلاج للأطباء البشريين والأسنان والبيطري والصيادلة وأسرهم، بداية من أول فبراير وحتى 15 فبراير المقبل.

يذكر أن الاشتراك بمشروع علاج أعضاء المهن الطبية يبدأ من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر من كل عام.

