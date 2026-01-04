إعلان

سيد علي عن اعتقال مادورو: ده لو كان شيخ غفر ما كانش هياخدوه بالسهولة دي

كتب : حسن مرسي

11:57 م 04/01/2026

الإعلامي سيد علي

أكد الإعلامي سيد علي، أن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو جاء نتيجة خيانة من المقربين، مشيرًا إلى أن ما حدث لمادورو لم يكن بهذه السهولة لو كان هناك دعم شعبي حقيقي

وقال علي في برنامجه "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم": "ده لو كان شيخ غفر ما كانش هياخدوه بالسهولة دي"، مشددًا على أن "أي رئيس يستقوي بربنا وشعبه محدش يقدر ييجي جنبه".

وتابع مقدم "حضرة المواطن" أن أحد أعضاء الحكومة الفنزويلية كان يعمل مع المخابرات الأمريكية ويتجسس على الرئيس، مؤكدًا أن هذه الخيانة هي السبب الرئيسي في نجاح العملية الأمريكية.

وأكد الإعلامي سيد علي أن المشهد يُذكر بما حدث في العراق مع صدام حسين، وفي لبنان مع حسن نصر الله، وفي إيران خلال المواجهات مع إسرائيل، مشيرًا إلى تكرار نمط الخيانة الداخلية في مثل هذه الأحداث.

أشار سيد علي إلى أن المخابرات الأمريكية تدفع أموالًا كبيرة لمجموعات موالية في فنزويلا للتعبير عن سعادتهم بالانتهاكات الأمريكية لبلادهم، محذرًا من أن غياب الولاء الشعبي الحقيقي يجعل أي قائد عرضة لمثل هذه المصائر.

