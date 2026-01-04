وزير الطيران: طرح 11 مطار للقطاع الخاص.. و62 تحالفًا تقدموا لإدارتها

كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن خطوات كبيرة لتطوير قطاع المطارات في مصر، معلناً طرح 11 مطار أمام القطاع الخاص بهدف زيادة الحركة السياحية وتعزيز كفاءة التشغيل.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، إلى أن 62 تحالفًا من القطاع الخاص تقدموا لإدارة المطارات، موضحاً أنه سيتم اختيار الأفضل بينهم لإدارة هذه المرافق الحيوية.

وأضاف الوزير أن التطوير يشمل أيضاً تحسين الخدمات للمسافرين، مؤكدًا أنه لن يكون هناك كارت للمغادرين بنهاية شهر يناير كخطوة لتسهيل الإجراءات.

ولفت الحفني، إلى نجاح تجربة إدارة مطار مرسى علم بواسطة القطاع الخاص كنموذج، موضحًا: "مطار مرسى علم يدار بإدارة خاصة في إطار التطوير المستمر".

وأكد أن هذا النموذج ساهم في تحقيق "20% نموًا في عدد الرحلات بمدن البحر الأحمر مثل مرسى علم والغردقة، مما يعكس نجاح الشراكة مع القطاع الخاص.

وفيما يخص المطارات الرئيسية، أوضح وزير الطيران وجود دراسات خاصة بشأن مبنى 4 في مطار القاهرة الدولي، مشيرًا إلى أن استيعاب المطار الحالي يتجاوز الأرقام القياسية التي يعمل بها.