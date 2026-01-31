إعلان

"سوبر جيت" تفتح مكتب حجز بمحطة مصر وتطلق خطوطًا جديدة للمحافظات والسياحة

كتب : محمد نصار

07:13 م 31/01/2026

"سوبر جيت" تفتح مكتب حجز بمحطة مصر وتطلق خطوطًا جد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، إحدى شركات وزارة النقل، تقديم خدمات نقل الركاب الخارجية والداخلية لمختلف المحافظات من خلال أسطول من الحافلات المتميزة، منوهةً بأنها تمتلك العديد من المحطات الذكية وأنظمة الحجز الإلكتروني.

وأفادت الشركة، في بيان لها اليوم السبت، أنها تمتلك أسطولًا متنوعًا يضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة، وأحجام متفاوتة تم تصميمها بصورة تضمن توفير كل وسائل الراحة، وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية لعملائها؛ بما يضمن سلاسة تنقلهم، وتيسير رحلاتهم.

وقال بيان الشركة إنه يتم نقل الركاب على خطوط محددة على شبكة الطرق الرئيسية وَفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة.

وتابع بيان الشركة: تم تشغيل عدد من الخطوط الجديدة خلال الفترة الماضية؛ مثل خطوط (القاهرة/ قنا/ أرمنت/ إسنا) و(القاهرة/ أسوان) و(المنصورة/ الزقازيق/ الطور/ شرم الشيخ)، و(الإسكندرية/ العلمين/ مرسى مطروح) و(القاهرة/ العلمين/ مرسى مطروح).

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة الاتحاد العربي للنقل البري سوبر جيت وزارة النقل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو أمام يانج أفريكانز
رياضة محلية

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو أمام يانج أفريكانز
للذكور والإناث| رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2026.. اعرف خطوات التسجيل
حوادث وقضايا

للذكور والإناث| رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2026.. اعرف خطوات التسجيل
فخور بكم.. الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر بعد فوزه بكأس أفريقيا لكرة اليد
أخبار مصر

فخور بكم.. الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر بعد فوزه بكأس أفريقيا لكرة اليد
انفجار يهز"بندر عباس" جنوب إيران.. وإسرائيل تعلّق
شئون عربية و دولية

انفجار يهز"بندر عباس" جنوب إيران.. وإسرائيل تعلّق
"ميزانيته 40 مليون دولار".. افتتاحية ضعيفة لفيلم "Melania" زوجة ترامب
أجنبي

"ميزانيته 40 مليون دولار".. افتتاحية ضعيفة لفيلم "Melania" زوجة ترامب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين للخطر
مصر تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة