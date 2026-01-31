أعلنت شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، إحدى شركات وزارة النقل، تقديم خدمات نقل الركاب الخارجية والداخلية لمختلف المحافظات من خلال أسطول من الحافلات المتميزة، منوهةً بأنها تمتلك العديد من المحطات الذكية وأنظمة الحجز الإلكتروني.

وأفادت الشركة، في بيان لها اليوم السبت، أنها تمتلك أسطولًا متنوعًا يضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة، وأحجام متفاوتة تم تصميمها بصورة تضمن توفير كل وسائل الراحة، وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية لعملائها؛ بما يضمن سلاسة تنقلهم، وتيسير رحلاتهم.

وقال بيان الشركة إنه يتم نقل الركاب على خطوط محددة على شبكة الطرق الرئيسية وَفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة.

وتابع بيان الشركة: تم تشغيل عدد من الخطوط الجديدة خلال الفترة الماضية؛ مثل خطوط (القاهرة/ قنا/ أرمنت/ إسنا) و(القاهرة/ أسوان) و(المنصورة/ الزقازيق/ الطور/ شرم الشيخ)، و(الإسكندرية/ العلمين/ مرسى مطروح) و(القاهرة/ العلمين/ مرسى مطروح).