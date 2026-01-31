شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبرناديت أراكوي، وزيرة البيئة الرواندية، مراسم ختام اجتماعات اللجنة التوجيهية المشتركة لـ"مشروع إدارة الموارد المائية والري"، وتوقيع خطة العمل التنفيذية لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وذلك بحضور الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل، والدكتور إيمانويل روكوندا مدير عام مجلس الموارد المائية الرواندي، والسفيرة حنان شاهين سفيرة جمهورية مصر لدى رواندا، وممثلي الجانبين المصري والرواندي، وبمشاركة عدد من القيادات المعنية والخبراء والفنيين من كلا البلدين، وممثلي السفارة المصرية في كيجالي.

واستمع الوزيران، لما تم عرضه من اللجنة التوجيهية والمتضمن استعراض لما تم مناقشته خلال اجتماعات اللجنة التوجيهية والتي تم عقدها على مدار اليومين الماضيين، والتي تم خلالها استعراض خطة العمل المقترحة، والاتفاق بين البلدين على الخطوات المستقبلية ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وقيام أعضاء اللجنة التوجيهية بزيارات ميدانية لعدد من مواقع المشروعات المقترحة، حيث اطّلع الأعضاء على الأوضاع على أرض الواقع، والتقوا بأصحاب المصلحة الرئيسيين، وناقشوا معهم سبل المضي قدمًا.

جدير بالذكر أنه سبق توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين خلال زيارة رئيس جمهورية رواندا إلى مصر في 23 سبتمبر 2025، والتي تشتمل على تنفيذ مشروعات تنموية تلبي احتياجات رواندا في مجال المياه، مثل مشروع حماية مستجمعات المياه لضمان استدامتها والحفاظ على جودة المياه، ومشروعات حفر الآبار وبناء سدود لحصد مياه الأمطار بهدف توفير مياه الشرب النقية للمواطنين وللثروة الحيوانية، وتنفيذ برامج للتدريب وبناء القدرات في مجال إدارة الموارد المائية، وتبادل الخبرات بين الخبراء المصريين والروانديين في مجالات الإدارة.

