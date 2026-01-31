إعلان

نشرة التوك شو| ارتفاع أسعار الموبايلات بـ20%.. وحقيقة وجود حياة خارج كوكب الأرض

كتب : حسن مرسي

01:30 ص 31/01/2026

نشرة التوك شو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

مجدي يعقوب: سعادتي في افتتاح المتحف المصري الكبير لا توصف

كشف الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، عن السعادة الغامرة والفخر الكبير اللذين شعر بهما أثناء مشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه شعر بانبهار شديد بإرث بلاده الحضاري.

وأضاف يعقوب، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على قناة "ON": "انبسطت جدًا في افتتاح المتحف المصري الكبير وفخور جدًا بحضارة مصر"، مشيرًا إلى أن العلم في جوهره هو "البحث عن الحقيقة"، موضحًا أنه رغم استحالة الوصول إلى الحقيقة الكاملة، إلا أننا نستطيع الوصول إلى أجزاء منها، وهو ما أدركه القدماء المصريون وأبدعوا فيه.

أسعار الهواتف ارتفعت 20%.. ياسمين عز: قرار إلغاء الإعفاء قدم المواطن على طبق من فضة للشركات

قالت الإعلامية ياسمين عز إن أسعار الهواتف المحمولة المحلية شهدت ارتفاعًا فوريًا بنحو 20%، وذلك في أعقاب القرار الخاص بإلغاء الإعفاء الجمركي للموبايلات المستوردة من الخارج.

وأضافت عز، خلال برنامجها "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر"، أن تحذيرات كثيرة كانت قد أُطلقت من تداعيات هذا القرار، والتي قد تؤدي إلى احتكار السوق وارتفاع جنوني في الأسعار.

فاروق الباز: لا مستحيل في العلم.. والأرض الكوكب الوحيد للحياة

أكد الدكتور فاروق الباز، أن حالته الصحية مستقرة وجيدة، طمأنًا جمهوره على صحته، مشيرًا إلى أنه يتمتع بصحة طيبة.

وقال الباز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" على قناة "mbc مصر"، إن "صحتي جيدة والحمد لله، كله تمام".

الزراعة تكشف حقيقة انتشار المبيدات والهرمونات في المنتجات الزراعية والحيوانية

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن انتشار مبيدات غير صالحة أو هرمونات في الإنتاج الداجني لا أساس له من الصحة، مشددة على أن كافة المنتجات الزراعية والحيوانية تخضع لرقابة صارمة ومستمرة لضمان سلامة الغذاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نشرة التوك شو ارتفاع أسعار الموبايلات الدكتور مجدي يعقوب الدكتور فاروق الباز وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"كاريسا جونزاليس".. من هي المتحدثة الرسمية باللغة العربية لوزارة الخارجية
شئون عربية و دولية

"كاريسا جونزاليس".. من هي المتحدثة الرسمية باللغة العربية لوزارة الخارجية
وفاة نجمة فيلم "Home Alone" كاثرين أوهارا
أجنبي

وفاة نجمة فيلم "Home Alone" كاثرين أوهارا

“استراحة محارب" 4 أبراج لديها هدنة من الضغوطات والمشكلات في فبراير
علاقات

“استراحة محارب" 4 أبراج لديها هدنة من الضغوطات والمشكلات في فبراير
"حرب عالمية".. توفيق عكاشة يكشف توقعاته لشكل العالم في 2026 - (فيديو)
أخبار مصر

"حرب عالمية".. توفيق عكاشة يكشف توقعاته لشكل العالم في 2026 - (فيديو)
يسرا والعوضي ومصطفى شعبان.. 20 صورة لنجوم مسلسلات رمضان 2026 في حفل المتحدة
مسرح و تليفزيون

يسرا والعوضي ومصطفى شعبان.. 20 صورة لنجوم مسلسلات رمضان 2026 في حفل المتحدة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟