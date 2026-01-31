تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

كشف الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، عن السعادة الغامرة والفخر الكبير اللذين شعر بهما أثناء مشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه شعر بانبهار شديد بإرث بلاده الحضاري.

وأضاف يعقوب، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على قناة "ON": "انبسطت جدًا في افتتاح المتحف المصري الكبير وفخور جدًا بحضارة مصر"، مشيرًا إلى أن العلم في جوهره هو "البحث عن الحقيقة"، موضحًا أنه رغم استحالة الوصول إلى الحقيقة الكاملة، إلا أننا نستطيع الوصول إلى أجزاء منها، وهو ما أدركه القدماء المصريون وأبدعوا فيه.

قالت الإعلامية ياسمين عز إن أسعار الهواتف المحمولة المحلية شهدت ارتفاعًا فوريًا بنحو 20%، وذلك في أعقاب القرار الخاص بإلغاء الإعفاء الجمركي للموبايلات المستوردة من الخارج.

وأضافت عز، خلال برنامجها "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر"، أن تحذيرات كثيرة كانت قد أُطلقت من تداعيات هذا القرار، والتي قد تؤدي إلى احتكار السوق وارتفاع جنوني في الأسعار.

أكد الدكتور فاروق الباز، أن حالته الصحية مستقرة وجيدة، طمأنًا جمهوره على صحته، مشيرًا إلى أنه يتمتع بصحة طيبة.

وقال الباز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" على قناة "mbc مصر"، إن "صحتي جيدة والحمد لله، كله تمام".

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن انتشار مبيدات غير صالحة أو هرمونات في الإنتاج الداجني لا أساس له من الصحة، مشددة على أن كافة المنتجات الزراعية والحيوانية تخضع لرقابة صارمة ومستمرة لضمان سلامة الغذاء.