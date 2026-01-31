أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح مستشفياتها بمحافظة الإسماعيلية عن إجراء أكثر من 135 ألف عملية تدخل جراحي، وذلك من خلال 7 مستشفيات تابعة للهيئة منذ بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ووفق أعلى المعايير العالمية وبمعدلات نجاح مرتفعة، بما يعكس النقلة النوعية التي شهدتها الخدمات الجراحية داخل منشآت الهيئة بالمحافظة.

وبحسب بيان، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هذا الإنجاز يُجسد التطور الكبير في مستوى الرعاية الجراحية المقدمة للمنتفعين، من حيث تنوع التدخلات الجراحية وتعقيد الحالات وجودة النتائج العلاجية.

وأوضح رئيس الهيئة أن العمليات الجراحية التي تم إجراؤها داخل مستشفيات الهيئة بالمحافظة شملت نطاقًا واسعًا من التدخلات الجراحية المتقدمة والدقيقة، من بينها الجراحات العامة المتقدمة، جراحات العظام واستبدال المفاصل والكسور المعقدة، جراحات القلب والصدر والأوعية الدموية، جراحات المخ والأعصاب الدقيقة، جراحات الأطفال، جراحات النساء والتوليد عالية الخطورة، الجراحات الميكروسكوبية، جراحات المناظير المتقدمة، القساطر القلبية، إلى جانب جراحات زراعة الكُلى والكبد والقرنية وزراعة قوقعة الأذن، بما يعكس الجاهزية الكاملة للتعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة وفق أحدث الأساليب العلمية.

ونوه الدكتور أحمد السبكي أن محافظة الإسماعيلية تُعد أول محافظة ضمن محافظات تطبيق المنظومة تشهد إجراء جراحات زراعة الكُلى والكبد داخل مستشفياتها، في خطوة تعكس الجاهزية الفنية والطبية العالية لمنشآت الرعاية الصحية بالمحافظة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن جميع العمليات الجراحية تُجرى داخل غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، إلى جانب توافر أطقم طبية مدرَّبة من الاستشاريين والأخصائيين وهيئات التمريض، تعمل وفق بروتوكولات علاجية معتمدة وأحدث الممارسات الطبية العالمية، بما يضمن أعلى مستويات الجودة وسلامة المرضى.

وشدد رئيس الهيئة على أن منظومة التأمين الصحي الشامل تحقق حماية مالية حقيقية للمواطنين، حيث لا يتحمل المنتفع سوى 482 جنيهًا فقط قيمة مساهمة شاملة الإقامة، مهما بلغت التكلفة الفعلية للعملية الجراحية، والتي قد تتجاوز في بعض الحالات مليون جنيه، بما يرسخ مبادئ العدالة الصحية ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن توزيع العمليات الجراحية على مستشفيات الهيئة بمحافظة الإسماعيلية جاء على النحو التالي، مجمع الإسماعيلية الطبي: أكثر من 80 ألف عملية تدخل جراحي، مركز 30 يونيو: أكثر من 15 ألف عملية، مستشفى الطوارئ بأبو خليفة: أكثر من 20 ألف عملية، مستشفى فايد التخصصي: نحو 12 ألف عملية، مستشفى القصاصين التخصصي: أكثر من 7 آلاف عملية، إلى جانب مستشفيي القنطرة شرق والقنطرة غرب بإجمالي يقارب 2500 عملية تدخل جراحي منذ بدء التشغيل، بما يؤكد تكامل منظومة الخدمات الجراحية وتغطيتها لكافة المراكز والمدن داخل المحافظة.

اقرأ أيضاً:

الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة

السكة الحديد: تشغيل قطارات بعربات مختلطة بين القاهرة والأقصر وأسوان