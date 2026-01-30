قالت الإعلامية ياسمين عز إن أسعار الهواتف المحمولة المحلية شهدت ارتفاعًا فوريًا بنحو 20%، وذلك في أعقاب القرار الخاص بإلغاء الإعفاء الجمركي للموبايلات المستوردة من الخارج.

وأضافت عز، خلال برنامجها "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر"، أن تحذيرات كثيرة كانت قد أُطلقت من تداعيات هذا القرار، والتي قد تؤدي إلى احتكار السوق وارتفاع جنوني في الأسعار.

وأشارت ياسمين عز، إلى أن المعلومات التي تؤكد ارتفاع أسعار هواتف "أوبو" و"ريلمي" بنسبة تتراوح بين 15% و20% هي معلومات رسمية صادرة عن شعبة المحمول وليست مجرد تحليلات شخصية.

وأكدت عز إلى أن القرار "قدم المواطن على طبق من فضة للشركات"، معتبرة أن الغضب الشعبي مبرر لأن هذا الإجراء سيشعل موجة جديدة من ارتفاع أسعار الهواتف في الفترة المقبلة.

وطالبت الإعلامية ياسمين عز الجهات المعنية بمراعاة مشاعر المصريين العاملين بالخارج: "عايزين نراضيهم وعندي أمل في حل لهذه الأزمة"، مؤكدة على دورهم الحيوي للاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية.

وتابعت ياسمين عز: "منزعلش أهلنا اللي شغالين في الخارج علشان حتة موبايل"، مشددة على ضرورة إيجاد حل سريع يحافظ على استقرار الأسعار المحمول بالسوق المصري.