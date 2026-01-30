كتب – أحمد العش:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المستوى الحالي للمعرفة لدى طلاب الأكاديمية العسكرية أصبح متقدمًا جدًا، مشيرًا إلى أن الأكاديمية أضافت علومًا لم تكن موجودة من قبل، قائلًا: "قلنا إن الدارس ياخد سياسة واقتصاد وحاسبات وياخد لوجيستيك وهندسة عادية هنا جوه الأكاديمية للطلبة.. قبل كده ما كانش فيه الكلام ده، ومكانش فيه التعليم ده".



وأضاف الرئيس السيسي خلال تناول وجبة الإفطار مع طلاب الأكاديمية العسكرية: "بالمناسبة أنا مش بتكلم بس عن نوعية التعليم، لا جدارة التعليم.. وأنا لما اتكلمت معاكم الكلام ده في أرض الطابور، وأرجو أنه يكون الكل سامع، كنت بتكلم على قضية الدول اللي زي الدول اللي هي لسه ما تقدمتش بالشكل المناسب، متمثلة في الجدارة، في الجودة، عشان كده تلاقي ألف واحد يتمتع بالجدارة دي 10 والباقي ماشي".



وأشار الرئيس السيسي، إلى اهتمامه بمنظومة التعليم والاختبارات، قائلًا: "الموضوع خد مني اهتمامًا شديدًا قبل ما تيجوا أنتم هنا خالص، ولغاية دلوقت مع قيادة الكلية، الفريق أشرف كلامي معاه، إوعى الامتحانات اللي موجودة دي تتخترق.. ده معناه إيه؟ معناه إن أنا مثلاً اللي موجود هنا كلهم أحفادي، مش أبنائي، يعني أنا عندي مشكلة معاهم؟ لا، أنا عايز أدي له تعليم جيد جدًا وتقييم كويس قوي".



وأضاف الرئيس السيسي، أن الأكاديمية طورت منظومة الاختبارات لتكون أكثر شفافية وفاعلية: "رجعنا ولما جه من حوالي 4 شهور كلمني قال لي: لقينا ممكن نطور أكتر ونخلي عملية الاختبارات تطلع نتيجتها وأنت قاعد، نتيجتك تطلع ليك، مش لأي حد موجود، مضيفًا: عملنا بنوك امتحانات لكل التخصصات، بما فيها وزارة الأوقاف والقضاء، وبالمادة نجيب الامتحانات ونمتحن الناس، مافيش مجال لحد، ده هيبقى تقييمه الحقيقي، لأن المنظومة بتعمل كده".

وشدد الرئيس على أن الجدارة جزء أساسي من تقدم الدولة: "الجدار ده جزء كبير جدًا من تقدم الدول، ولما جينا في أول دفعة مدرسين ناخدها، أول دفعة مدرسين اتقدم حوالي 30 ألف، لما عملنا الاختبارات بتاعتنا، صفوا على 6 آلاف، وكان نمره واحد منهم 1500 علقوا على النت إن الحكاية مش عارف إيه، ما فيش اختيار وانتقاء؟ متسائلًا: هل حد دلوقتي بيقول كده؟ مردفًا : "لا".. وابتدوا يجهزوا نفسهم للاختبارات قبل الموضوع بسنة، متسائلًا: طب ده لصالحكم ولا ضد؟ وأجاب الرئيس لصالحكم".

وأكد الرئيس السيسي، أن النظام الجديد يحقق العدالة ويحفز الطلاب على تطوير أنفسهم قائلًا: "الناس كلهم بيقول لك اللي هيستحق هيخش، وهيخلي المجتمع يبتدي يطور من نفسه ويطور في قدراته وملكاته لصالح المجتمع، مش لصالح واحد لوحده.. لإنك لو إنسان عايز تتعين في وزارة التربية والتعليم، هتضطر تذاكر، تجهز نفسك عشان تخش وعشان تختار طالما إن الاختيار معاييره واحدة، ما بتحبيش حد".





