إعلان

السيسي: نبذل جهدًا كبيرًا لخفض التصعيد في الأزمة الإيرانية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:49 م 30/01/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، حيث كان في استقباله فور وصوله الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وقال الرئيس السيسي خلال الكلمة التي ألقاها، إن العالم كله يمر بأزمات وهناك متغيرات كثيرة سيكون لها تأثيرها على العالم، ومصر جزء من هذا العالم.

ونوه إلى أنه بالنسبة لأزمة غزة، فإنها لم يكن لها أن تتوقف إلا بتدخل شخصي من الرئيس ترامب كقائد وزعيم صانع للسلام في العالم، وبخطة السلام التي طرحها، وإن إعلان الولايات المتحدة دخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة حيز التنفيذ هو أمر غاية في الأهمية بعد تسليم آخر جثمان من الأسرى الإسرائيليين لإسرائيل، وهناك ضرورة وفرصة لإعادة إعمار قطاع غزة وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع بعد فترة صعبة استمرّت عامين، وقد وجّهت الشكر للرئيس ترامب عندما التقيته في دافوس مؤخرا، وانتهز هذه الفرصة لشكره مجدداً.

ولفت إلى أنه هناك مشكلة أخرى تتصاعد، وقد يكون لها تأثير على المنطقة، وهي الأزمة مع إيران، وهنا نناشد ونبذل جهدا كبيرا بهدوء للتوصل بأي شكل من الأشكال إلى الحوار لخفض التصعيد، ونتحسب من أن يكون لهذه الأزمة تداعيات خطيرة جدا على منطقتنا إذا وقع اقتتال، وكذلك تداعيات اقتصادية."

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد الفتاح السيسي زيارة تفقدية العاصمة الجديدة الأكاديمية العسكرية المصرية الرئيس السيسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور- انهيار ابنة الفنانة هدى شعراوي في جنازتها
زووم

بالصور- انهيار ابنة الفنانة هدى شعراوي في جنازتها
فيديو يوثق لحظة إشعال مراكبي النار في مطعم ومركب بأسوان.. والداخلية تكشف
حوادث وقضايا

فيديو يوثق لحظة إشعال مراكبي النار في مطعم ومركب بأسوان.. والداخلية تكشف
ضبط قائد سيارة نقل ألقى مخلفات بناء بأحد محاور القاهرة
حوادث وقضايا

ضبط قائد سيارة نقل ألقى مخلفات بناء بأحد محاور القاهرة
الخوذة الذكية".. محافظ أسيوط يكرّم اثنين من عباقرة الابتكار الصغار (صور)
أخبار المحافظات

الخوذة الذكية".. محافظ أسيوط يكرّم اثنين من عباقرة الابتكار الصغار (صور)
بعد إغلاق عامين.. إسرائيل تعيد فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر يوم الأحد
شئون عربية و دولية

بعد إغلاق عامين.. إسرائيل تعيد فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر يوم الأحد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي يتحدث عن توقيت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.. ماذا قال؟
"رد على سيد عبد الحفيظ والعقوبة لن تخفض".. مصدر يكشف مستجدات أزمة إمام عاشور
الجرام يفقد 350 جنيها.. الذهب يهبط للمرة الثانية خلال منتصف تعاملات اليوم