كتب-عمرو صالح:

قال الدكتور هاني سري الدين، المرشح على منصب رئيس حزب الوفد، إن الحزب يضرب اليوم مثلًا في الديمقراطية وحرية الانتخاب وحرية الرأي، ويُعد نموذجًا للأحزاب المصرية.

وأضاف سري الدين، خلال الإدلاء بصوته في انتخابات رئاسة الحزب المنعقدة اليوم الجمعة بالمقر الرئيسي للحزب، أن هذا اليوم سيكون فارقًا في حياة الوفديين والمصريين على حد سواء، لأن عودة الوفد إلى الحياة السياسية وإلى مكانته الحقيقية تهم مصر كلها، وليس الوفديين فقط.

وأردف سري الدين قائلًا: «اليوم سيقول الوفديون كلمتهم من أجل التطوير والتحديث وتصحيح المسار، وأتمنى أن أحظى بثقتهم وصوتهم والفوز في الانتخابات».

وبدأ منذ قليل إدلاء أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد بأصواتهم في إنتخابات رئاسة الحزب داخل مقر الأنتخاب، وذلك منذ التاسعه صباحا .

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد قد اطمأنت على جاهزية كافة اللجان وصناديق الإقتراع تحت إشراف اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية.

وشهد مقر الانتخاب انتظامًا كبيرًا في دخول الأعضاء، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية واللائحية لضمان سير التصويت بسلاسة، وسط تواجد أمني لتنظيم حركة الدخول والخروج ومراقبة العملية الإنتخابية.

وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أن التصويت سيستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، على أن تبدأ أعمال الفرز فور غلق باب الاقتراع، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد التي تضمن الشفافية والنزاهة في نتائج العملية الانتخابية.

وضمت اللجنة في تشكيلها كل من: المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبد الله نائب مدير شؤون العضوية.

