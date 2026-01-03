بالفيديو.. رانيا بدوي تكشف الصراع الأمريكي على ثروات فنزويلا

قالت الإعلامية رانيا بدوي، إن ما وصفته بالضربة الأمريكية لفنزويلا يمثل "حدثًا صادمًا وغير مسبوق"، مؤكدة أن العالم استيقظ على خبر لم يكن يتخيله أحد، وسط حالة من الدهشة والذهول من حجم الجرأة التي جرى التعامل بها مع دولة ذات سيادة.

وأوضحت بدوي، ، خلال فيديو بثته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن الخلافات السياسية مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أو فرض حصار اقتصادي على بلاده، أو حتى عدم اعتراف الإدارة الأمريكية بشرعيته ودعمها للمعارضة، لا تمثل بأي حال مبررًا للتدخل العسكري أو استهداف مؤسسات سيادية، متسائلة عن مشروعية قصف منشآت عسكرية وإذاعات ومطارات ومحيط القصر الرئاسي، وصولًا إلى ما وصفته باختطاف رئيس الدولة وزوجته ونقلهما إلى الولايات المتحدة بدعوى محاكمتهما.

وأكدت أن ما حدث يعكس حالة "جنون سياسي" تقوده المصالح الاقتصادية والطمع في ثروات الدول، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحسب تعبيرها، بدأ العام برسائل واضحة مفادها أن المصالح الاقتصادية الأمريكية ستحمى بكل الوسائل، حتى غير المشروعة، وأن ثروات الدول من نفط ومعادن لم تعد تعامل كموارد سيادية، بل كغنائم استراتيجية للولايات المتحدة.

وأضافت بدوي، أن الرسالة الأخطر في هذا المشهد هي إعلان الاستعداد للتدخل العسكري في أي وقت ترى فيه واشنطن تهديدًا لمصالحها التجارية أو الاقتصادية أو خطوط مرور النفط والتجارة، دون اعتبار للقانون الدولي أو المعاهدات الدولية أو الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وتطرقت الإعلامية، إلى تداعيات ما جرى، مؤكدة أن فنزويلا ستواجه موجات نزوح ومعاناة إنسانية وتدهورًا اقتصاديًا، بينما سينعكس الأمر عالميًا على أسعار النفط، خاصة أن فنزويلا تمتلك، بحسب قولها، أكبر احتياطي نفطي في العالم، متقدمة حتى على السعودية، وهو ما يجعل الطمع في ثرواتها أحد الدوافع الرئيسية لما حدث.

وحذرت رانيا بدوي، من أن فشل احتواء الأزمة قد يدفع العالم بأسره إلى دفع ثمن هذا "الجنون"، على حد وصفها، مؤكدةً أن الصراع العالمي بات صراعًا اقتصاديًا بامتياز، يتمحور حول النفط والمعادن النادرة والمياه والموانئ والممرات التجارية، باعتبارها عناصر التحكم في مستقبل الدول والشعوب.

وشددت الإعلامية، في سياق حديثها، على أهمية إدراك الدول لقيمة ما تمتلكه من عناصر قوة، مشيرة إلى أن السيطرة على الموانئ والممرات المائية تمثل سلاحًا استراتيجيًا للأمن القومي، ولا يجوز التفريط فيها تحت مسميات الاستثمار أو الديون أو حق الانتفاع، داعيةً إلى التعامل مع هذه الأصول باعتبارها خطوط سيادة لا تقل أهمية عن أي مورد استراتيجي آخر.

واختتمت الإعلامية رانيا بدوي، حديثها بالتأكيد على أن ما يشهده العالم يجب أن يدفع الدول إلى مزيد من الحذر وإعادة التفكير في بعض القرارات، والعمل على تصحيح ما يمكن تصحيحه حفاظًا على السيادة ونقاط القوة الوطنية.

#فاصلة_ومنقوطة #ترامب يبدأ العام برسائل صريحة:

سأحمي مصالحي الاقتصادية بكل الوسائل غير الشرعية قبل الشرعية.



النفط ليس مجرد مورد سيادي للدول،

بل غنيمة استراتيجية لأمريكا.



مخزون الدول من النفط والمعادن والثروات تحت عيني وتحت يدي.



قد أتدخل عسكريافي أي منطقة غنية بالموارد إذا… pic.twitter.com/KfiANMgmbM — Rania Badawy (@RaniaBadawy) January 3, 2026

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة حتى الخميس المقبل

تحذير رسمي من النقل بشأن إقامة معابر عشوائية على قضبان القطارات