أكد الشيخ حسن عبدالنبي، عضو لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة، استمرار 3 متسابقين في المنافسة ضمن فعاليات الحلقة الـ16 من البرنامج، وهم: محمد وفيق، ومحمود كمال، ومحمود السيد، مشيدًا بتميزهم في الأداء القرآني وجمال أصواتهم، في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ البرنامج.

وأوضح عبدالنبي، أن اللجنة رصدت بعض الملاحظات الفنية على أداء المتسابقين، من بينها عدم توفيق أحدهم في بدء بعض الكلمات، إلا أنه شدد على أن هذه الملاحظات تعتبر جزءًا طبيعيًا من التجربة التي تسهم في صقل المهارات وتنمية القدرات، مؤكدًا أن المتسابقين الـ3 يستحقون التأهل إلى المرحلة التالية من المسابقة.

ورحب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من جانبه، بقرار استمرار المتسابقين الـ3، مؤكدًا دعم لجنة التحكيم الكامل لهم وتشجيعها المستمر، وهنأ المتأهلين قائلًا: "ألف مبروك للشيخ محمود، والشيخ محمد، والشيخ محمود".

وشدد الدكتور علي جمعة، على أهمية مواصلة التدريب والعمل الجاد خلال المراحل المقبلة، لضمان تقديم أفضل مستويات التلاوة والارتقاء بالأداء القرآني.

ويعود سبب صعود جميع المتسابقين إلى انسحاب المتسابق الرابع محمد محفوظ، من البرنامج نتيجة إلى ظروف طارئة منعته من استكمال باقي جولات المسابقة.

