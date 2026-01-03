رئيس الوزراء يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بمركز أرمنت

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه على تفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز أرمنت.

جاء ذلك خلال جولته الموسعة بمحافظة الأقصر اليوم لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

وفي مستهل الجولة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرصه على المتابعة الميدانية الدقيقة للموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مختلف محافظات الجمهورية، بما يعكس التزام الدولة بتحويل مبادرة "حياة كريمة" من خطط إلى واقع معيشى يسهم في تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات؛ مُشددًا على أن المبادرة ليست مجرد مشروعات خدمية، بل هي "فلسفة بناء" من أجل الإنسان المصري، تنحاز لترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، وتضمن توزيع ثمار التنمية في كافة ربوع الجمهورية الجديدة، خاصةً في محافظات الصعيد.

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، أن ما شهده مركز "أرمنت" من طفرة تنموية، تجسدت في اكتمال منظومة الصرف الصحي بالرياينة وتشغيل مجمعات الخدمات المتكاملة، هو برهان ساطع على نجاح الدولة في تقليص الفجوات الجغرافية وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، مُضيفًا أن هذه الصروح الخدمية والاجتماعية ليست مجرد تشييدٍ لبنية تحتية، بل هي إرساءٌ لدعائم كرامة المواطن الأقصري وتمكينه من حقوقه الأساسية في ظل الجمهورية الجديدة.

وشدد على أن المتابعة الميدانية الدقيقة لآخر مراحل التسليم تعكس الالتزام بتقديم نموذج حياة كريمة ومستدامة تليق بتطلعات أهلنا في صعيد مصر.

وخلال ذلك، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر، حيث أشار إلى أن المرحلة الأولي من المبادرة تغطي مركز "إسنا" بعدد 9 وحدات محلية ومركز "أرمنت" بعدد 4 وحدات محلية بإجمالي 34 قرية.

وأضاف أنه تم الإنتهاء وتسليم عدد 13 مجمعًا حكوميًا، و13 مجمعًا زراعيًا، و17 مشروعًا للتضامن الاجتماعي، و31 مشروعًا لشبكات الكهرباء، و8 مشروعات لشبكات انحدار الصرف الصحي، و18 مشروعًا لخطوط الطرد، و18 مشروعًا لمحطات رفع الصرف الصحي، و6 مشروعات للوصلات المنزلية للصرف الصحي.

ونوه محافظ الأقصر، إلى أنه بالإضافة إلى ما سبق فقد تم الانتهاء من وتسليم 50 مشروعًا لتبطين وتطهير الترع، و5 مشروعات للطرق الرئيسية، و20 مشروعًا لكباري الري، و100 مدرسة تتضمن بناء جديدًا ورفع كفاءة، و37 مركزًا للشباب تتضمن بناء جديدًا ورفع كفاءة، و7 منشآت للتنمية المحلية، و16 مشروعًا للإسعاف تتضمن بناء جديدًا ورفع كفاءة، و3 مشروعات للطرق الأسفلتية، و30 مشروعًا لشبكات مياه الشرب.

ولفت إلى أن عدد مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي أرمنت وإسنا تضمنت 778 مشروعًا تم الانتهاء من 670 مشروعًا منها، وجار استكمال باقي الأعمال وتلافي الملاحظات تمهيدًا للانتهاء من كامل المشروعات المستهدفة في المرحلة الأولى.

وأشار المحافظ، إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز أرمنت، تشمل مشروع محطة رفع صرف صحي "الرياينة"، ومجمع الخدمات الحكومية بقرية "الرياينة"، ومركز تنمية الأسرة والطفل، لافتًا إلى أن معظم العاملين بالمشروعات من أهالي المركز والقرى المجاورة بمحافظة الأقصر.

وأضاف المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، أنه تم الانتهاء أيضًا من مجمع الخدمات الحكومية بالرياينة وتسليمه، بتكلفه 9 ملايين جنيه، وهو واحد من ضمن 13 مجمعًا بالقرى المستهدفة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحًا أن المجمع مكون من 3 طوابق تم تأثيثه وتدبير احتياجاته من الأجهزة المطلوبة للتشغيل.

وفيما يخص مركز تنمية الأسرة والطفل، لفت المحافظ إلى أنه تم الانتهاء منه وجار تسليمه، مُضيفًا أن المبني مطابق للنموذج الموحد بمراكز الأسرة والطفل، وهو واحد من 4 مراكز يتم تنفيذها بالقرى المستهدفة في المرحلة الأولى من "حياة كريمة" بالأقصر، يضم: صالة ألعاب رياضية، وغرفتين تخاطب، وثلاث غرف حضانة، وغرفة عزل، وفصل محو أمية، وغرفتي ورشة تدريب، وعيادة لتنظيم الأسرة، لافتًا إلى أنه سيتم التأثيث والتشغيل بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

