بالأسماء.. نقل وتكليف 71 نائبًا لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالجيزة

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بإجراء حركة تكليفات وتنقلات لنواب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدد من المناطق بالمحافظة، وذلك بهدف تعزيز الأداء التنفيذي وتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن هذا القرار يأتي في إطار توجهات الدولة نحو ضخ دماء جديدة، ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية، وتطبيق سياسة التدوير الوظيفي، بما يسهم في الاستفادة من الخبرات المتراكمة وتطوير كوادر قيادية جديدة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحركة استهدفت تصعيد الكفاءات وتمكين القيادات المتميزة، إلى جانب دعم الوحدات المحلية بعناصر جديدة، بما ينعكس إيجابًا على رفع كفاءة الخدمات وتعزيز سرعة الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين.

وتضمنت الحركة، التي أصدرها محافظ الجيزة، نقل وتكليف 71 نائبًا لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن، على النحو التالي:

- حي المنيرة الغربية: (رجب محمدين جودة سيد – أحمد فتحي محمد الخولي – هاني أحمد فؤاد إبراهيم – محمد عبده طه عبد الرحمن) بوظيفة نائب رئيس حي المنيرة الغربية.

- حي إمبابة: (صابر جلال محمد حسن – أحمد إبراهيم فهمي محمد – أحمد حسين فؤاد حسن – إبراهيم سعد إبراهيم – محمد ناظك غمري عوض الله) بوظيفة نائب رئيس حي إمبابة.

- حي الدقي: ياسر الحمصاني الغمري نائب رئيس حي الدقي لقطاع النظافة (عبدالله عبد الحميد محمد حسن – عماد حمدي محمود – أحمد محمد أحمد خضر) بوظيفة نائب رئيس حي الدقي.

- حي الهرم: خالد نصر شحاتة سيف نائب رئيس حي الهرم لقطاع تطوير نزلة السمان - محمد عبد العظيم عبد الحكيم نائب رئيس حي الهرم للقطاع الجنوبي للنظافة - سعيد محمد عبد الوهاب حسن نائب رئيس حي الهرم لقطاع منشأة البكاري وكفر غطاطي - الششتاوي محمد الششتاوي السيد نائب رئيس حي الهرم لقطاع المتحف - تامر جورج عبد الملاك نائب رئيس حي الهرم للقطاع الجنوبي - أحمد عبد البصير سيد عبد العال نائب رئيس حي الهرم لقطاع كفر طهرمس - أكرم حسن أحمد محمد نائب رئيس حي الهرم للقطاع الشمالي - رضا محمد موسى دويدار نائبًا لرئيس حي الهرم - باسم حمدي محمود محمود نائب رئيس حي الهرم لقطاع هضبة الأهرام مناطق (أ – ب – ج – د – هـ) - مصطفى محمد شريف بدر الدين نائب رئيس حي الهرم لقطاع هضبة الأهرام مناطق (ن – ع – س – ص – م – و) - أحمد محمد عبد القادر محمد سالم نائب رئيس حي الهرم لقطاع هضبة الأهرام مناطق (ز – ح – ط – ل – ك).

- حي الطالبية: (ياسر أحمد علي عمر – أحمد ربيع عبد القادر أحمد – سامح حامد مجاهد مجاهد – أشرف محمد علوان) بوظيفة نائب رئيس حي الطالبية.

- حي العمرانية: رشا محمد ثابت توفيق نائبًا لرئيس حي العمرانية لتنمية المجتمع وشؤون البيئة - عماد عبد السميع علي عبد السميع نائبًا لرئيس حي العمرانية لقطاع النظافة - (محمد السعيد عبده البرلسي – إبراهيم السيد إبراهيم سليمان) بوظيفة نائب رئيس حي العمرانية.

- حي العجوزة: (محمود عبد اللطيف محمد حسبو – محسن عبد الرحمن عبد القادر – أحمد محمد عبد الفتاح إبراهيم) بوظيفة نائب رئيس حي العجوزة - جيهان أنور السيد محمد نائبًا لرئيس حي العجوزة لقطاع النظافة.

- حي بولاق الدكرور: (سيد عبد العليم حافظ عبد العليم – أمير عباس علي محمد – توفيق جمال توفيق) بوظيفة نائب رئيس حي بولاق الدكرور - خالد السيد عبد الفتاح عبد العزيز نائبًا لرئيس حي بولاق الدكرور لقطاع النظافة.

- حي الوراق: (أبو بكر عبد الرحمن عبد الباري – أشرف محمد شحات هريدي – مصطفى عباس مصطفى سيد – عبد المنعم محمد سيد) بوظيفة نائب رئيس حي الوراق.

- حي جنوب الجيزة: (وليد إبراهيم حسين علي – ولاء مكاوي إبراهيم مكاوي – محمد حسين السيد الشافعي – عاطف عبد الرحيم حسين) بوظيفة نائب رئيس حي جنوب الجيزة.

- مركز ومدينة منشأة القناطر: (حسني عبد السلام أحمد عبد السلام – نافع مبارك محمود عبد الرحمن – رجب جمال محمد حسين – ناجي علي نادي حسين – محمد حامد محمد دمرداش) بوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

- مركز ومدينة أطفيح: (سمير عشري قرني أحمد – محمد رمضان ميل حسين – رأفت عبد الرحيم فاضل دياب – حسني محمد حسن أحمد) بوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة أطفيح.

- مركز ومدينة الحوامدية: (حسام محمد محمد – رفعت محمد حافظ حتحوت – عبد الهادي عبد الله محمد علي) بوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة الحوامدية.

- مركز ومدينة العياط: (سيد طه محمد جعفر – رياض منصور رياض فايد – أسامة حميدة حميدة إسماعيل – محمد رشاد عبد العليم عبد الرازق – أبو زيد هلال أبو زيد) بوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة العياط.

- مركز ومدينة كرداسة: (مصطفى عبد الله أبو سريع سليمان – كريم مختار معوض أحمد – معتز أحمد فاوي محمد – محمد أحمد ياسين عبد الكريم) بوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة كرداسة. حسام إيهاب سيد شبيكة نائبًا لنائب رئيس مركز ومدينة كرداسة لقطاع أبو رواش - رباب صبحي رمضان نائب رئيس مركز ومدينة كرداسة لقطاع كرداسة والمشروعات.

وشدد محافظ الجيزة على القيادات الجديدة ببذل أقصى جهد والتواجد الميداني المستمر لمتابعة تكليفات العمل والتعامل الفوري مع مخالفات البناء والتعديات على الطريق العام، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، مع التأكيد على أن الأداء سيخضع للتقييم بشكل دوري.

