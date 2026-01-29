إعلان

وتيرة غير مسبوقة.. رئيس شعبة الذهب يكشف سبب الارتفاعات القياسية

كتب : حسن مرسي

11:27 م 29/01/2026

هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات

علق هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على الموجة الصاعدة غير المعهودة التي تجتاح أسواق الذهب، محذرًا من وتيرة التغير السريعة التي رافقت بلوغ الذهب مستويات تاريخية جديدة.

وقال ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "كلام الناس" عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إن الصعود الأخير في الأسعار كان متوقعًا في حد ذاته، مشيرًا إلى أن مصدر القلق الحقيقي يكمن في السرعة الكبيرة التي تحققت بها هذه الارتفاعات، والتي فاقت جميع التقديرات.

وأضاف رئيس الشعبة أن المؤشرات الرقمية تظهر تسجيل الذهب لارتفاع صافٍ يقترب من 22% منذ فاتحة العام الجاري وحتى الآن، مؤكدًا أن هذا المعدل يعد استثنائيًا ونادر الحدوث خلال فترة زمنية قصيرة كهذه.

وأوضح أن الدافع الرئيسي وراء هذه القفزات القياسية يعود إلى حالة الاضطراب وعدم الاستقرار التي تعم الساحة الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مما دفع المستثمرين والمؤسسات على حد سواء إلى التحوّف نحو الذهب بوصفه ملاذًا آمنًا يحافظ على القيمة، لافتًا إلى أن السوق المحلية لم تكن بمنأى عن هذا التأثير، حيث تتبعت نفس نسب الصعود التي تشهدها الأسواق العالمية بفارق زمني ضئيل.

وأشار "ميلاد"، إلى أن القواعد الطبيعية لحركة الأسواق قد تفرض حدوث موجة تصحيح أو تراجع طفيف في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذا الأمر يندرج في إطار التقلبات الدورية الطبيعية.

ونوه إلى أن السجل التاريخي للذهب يؤكد قدرته الدائمة على استعادة زخمه الصعودي على المدى الطويل، معتبرًا أن أي تراجع محتمل سيكون مؤقتًا ومحدود النطاق.

هاني ميلاد شعبة الذهب أسواق الذهب سعر الذهب

