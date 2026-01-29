انتقد الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، قرار عدم إعفاء الهواتف الشخصية من الجمارك، معتبرًا أن القرار يمثل عبئًا جديدًا على المصريين بالخارج ويؤثر سلبًا على قطاع السياحة.

وقال "الجلاد"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام" المذاع على قناة الشمس، إن هناك نحو 11 مليون مصري مغترب في الخارج، يعود بعضهم إلى مصر كل عام أو عامين ومعه هاتف لأسرته، متسائلًا عن سبب عدم وضع استثناء يسمح بإدخال هاتف واحد كل فترة بدلًا من فرض الجمارك على الجميع دون تفرقة.

وضرب مثالًا لتوضيح فكرته، مشيرًا إلى أن التعامل مع المشكلة يشبه أن يقول شخص ما لجاره هناك فأر موجود على نافذة منزلك، فيقوم هذا الجار بهدم المنزل بالكامل لمنع الفأر، معتبرًا أن هذا المنطق غير سليم ولا يعالج المشكلة بشكل واقعي.

وأوضح الإعلامي، أن القرار غير المدروس سيضر بالسياحة المصرية، خاصة مع منع السائحين أيضًا من إدخال هواتفهم وفقًا لمواقع حكومية رسمية نشرت هذا الكلام، مؤكدًا أن السائح عنصر مهم في دعم الاقتصاد، وأن أي إجراءات تعقد دخوله أو إقامته تنعكس سلبًا على صورة البلاد.

وانتقد "الجلاد"، عدم قيام الحكومة بمناقشة المصريين بالخارج قبل اتخاذ القرار، معتبرًا أن إشراكهم في الحوار كان سيؤدي إلى حلول أكثر توازنًا.

وتطرق مجدي الجلاد، للحديث عن أن الهاتف لم يعد مجرد وسيلة ترفيه، بل أصبح أداة إنتاج يعتمد عليها ملايين الأشخاص في أعمالهم اليومية.

ولفت إلى أن متخذي القرار يتعاملون بعقلية قديمة لا تواكب الواقع، متسائلًا عن عدد الأشخاص الذين يعملون عبر الإنترنت، وسيدات البيوت اللاتي يعتمدن على الهاتف في بيع المنتجات اليدوية أو توصيل الطلبات لتوفير مصدر دخل، واصفًا ذلك بأنه "ساتر بيوت" لمئات الآلاف من الأسر الذين يتحايلون على المعيشة، على حد تعبيره.

واختتم الإعلامي مجدي الجلاد، حديثه متمنيًا أن يصل صوته إلى المسؤولين، وأن يجد هذا الكلام صدى لدى رئيس الحكومة ورئيس الدولة، مؤكدًا أن القرارات الاقتصادية يجب أن تراعي الواقع الاجتماعي والمعيشي للمواطنين داخل مصر وخارجها.

