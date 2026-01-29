قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن المنظومة الدولية تشهد حالياً ما يمكن وصفه بـ"اللحظة الترامبية"، حيث يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض واقع جديد يرتكز على أن القوة المادية والعسكرية هي المحرك الوحيد للعلاقات بين الدول، مشيراً إلى أن خطابه السياسي بات يحمل تلميحات صريحة باللجوء إلى القوة الخشنة.

وأوضح سعيد، في لقاء ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية "Ten"، أن سمات شخصية ترامب تتماشى مع تيار اليمين القومي الأبيض في أمريكا، وهو ما انعكس بوضوح في قائمة تعييناته الأخيرة لمناصب حيوية مثل وزارة الدفاع ومستشار الأمن القومي، حيث اختار شخصيات يغلب عليها الطابع السلطوي والتشدد في اتخاذ القرار.

وأضاف المفكر السياسي أن الفريق المحيط بالرئيس الأمريكي يتبنى نظرة "انعزالية استعلائية"، إذ لا يقيم وزناً حقيقياً لأي كيان خارج الحدود الأمريكية، ولا يعترف بجدوى القانون الدولي أو دور المنظمات الأممية، مؤكداً أن الرؤية الحالية تجاوزت مفهوم "أمريكا أولاً" لتصل إلى مرحلة اعتبار الولايات المتحدة قطباً أوحد لا يقبل المنافسة أو القيود الدولية.

