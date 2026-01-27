كتب- أحمد السعداوي:

التقى محمد جبران، وزير العمل، على هامش مشاركته، اليوم الثلاثاء، في فاعليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد بمدينة الرياض، الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل بالمملكة العربية السعودية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل، في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتَي العمل في البلدَين في كل الملفات ذات الاهتمام المشترك؛ بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والتعاون المتبادل لتذليل كل العقبات، والتعامل مع المستجدات والتحديات التي قد تواجه العمالة المصرية الموفدة للعمل بالمملكة العربية السعودية وخلال موسم الحج لعام 2026، مع العمل على تحسين أوضاعهم الوظيفية ورفع رواتبهم خلال هذا العام.

وقدم جبران التهنئة بشأن تدشين منصة قوي، والتي سوف تخدم تنقل العمالة الوافدة؛ ومن بينها العمالة الوطنية للعمل بالمملكة من خلال نظام إلكتروني يعتمد على الحوكمة والشفافية، كما أنها ستضمن توحيد عقد العمل المتفق عليه قبل السفر، بما يضمن حقوق العمالة قبل وبعد السفر، كما أنها تضمن تنفيذ احتياجات أصحاب الأعمال من العمالة الماهرة والمدربة؛ بما يسهم في تنظيم سوق العمل وضمان سرعة ودقة تبادل المعلومات.

وتضمن المنصة توحيد عقد العمل المتفق عليه مع العامل قبل السفر مع العقد المُسجل على "منصة قوي" بعد وصول العامل إلى المملكة، مع التحديث المستمر لبيانات المنصة؛ حفاظًا على حقوق العامل وصاحب العمل، وبما يُسهم في الحد من الشكاوى العمالية وتعزيز استقرار علاقات العمل.