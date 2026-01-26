إعلان

أحمد موسى: إسرائيل لديها خطة واضحة لتهجير الفلسطينيين

كتب : داليا الظنيني

09:45 م 26/01/2026

الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إسرائيل لديها خطة واضحة لتهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تسمح ولن تسمح بتمرير هذا المخطط.

وأضاف خلال برنامجه "على مسؤوليتي" أن موقف الدولة المصرية لم يتغير منذ الإجراءات التي اتخذتها في السابع من أكتوبر الماضي، موضحًا أن هناك تحركات كثيرة كانت تُحضر بعيدًا عن الأضواء ودون إعلان.

وتابع موسى قائلًا إن هناك ضغوطًا كبيرة تمارس على مصر لدفعها لقبول ملف التهجير، مؤكدًا أن هذه الضغوط تأتي من جماعة الإخوان الإرهابية وبعض الأبواق الإعلامية العربية.

وأشار مقدم "على مسؤوليتي" إلى أن الشعب المصري بجميع فئاته، مدعومًا بقواته المسلحة، سيقف كالجدار الحصين أمام هذه المخططات ولن يسمح بتمريرها تحت أي ظرف. وأوضح أن العالم سيدخل قريبًا في مرحلة إدارة الدخول والخروج من وإلى قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر تتحمل مسؤولية حدودها بالكامل، بينما سيتولى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فتح الجزء الآخر قريبًا.

وأكد أن مصر لم تُغلق معبر رفح، بل تديره وفقًا لاعتبارات أمنية وسياسية دقيقة، مشددًا على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه، محذرًا من أن أي فلسطيني يغادر أرضه قد لا يتمكن من العودة إليها أبدًا.

