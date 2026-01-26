صلاح فوزى يكشف أسباب تأييده لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء

وافق الدكتور صلاح فوزي، عضو مجلس النواب، على مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة.

وقال "فوزي"، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية اليوم، إن سبب الموافقة أنه يشدد العقوبة على سرقة التيار الكهربائي وأضحى التشديد أمرًا لازمًا لمواجهة هذه الظاهرة.

وتابع أن السبب الثاني، فهو أن المشروع أفرد بابًا مكتملًا في مادة صريحة للتصالح وفتح الباب للتصالح بديلًا عن العقوبات السالبة للحرية، موضحًا أن معظم تشريعات العالم تتجه في العديد من التجريم إلى التصالح أو التسويات.

وقال فوزي إن "هذه سياسية تشريعية متميزة تتفق مع ما هو موجود في دول العالم كافة".

