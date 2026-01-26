إعلان

صلاح فوزى يكشف أسباب تأييده لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء

كتب : نشأت علي

04:45 م 26/01/2026

الدكتور صلاح فوزي عضو مجلس النواب،

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وافق الدكتور صلاح فوزي، عضو مجلس النواب، على مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة.

وقال "فوزي"، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية اليوم، إن سبب الموافقة أنه يشدد العقوبة على سرقة التيار الكهربائي وأضحى التشديد أمرًا لازمًا لمواجهة هذه الظاهرة.

وتابع أن السبب الثاني، فهو أن المشروع أفرد بابًا مكتملًا في مادة صريحة للتصالح وفتح الباب للتصالح بديلًا عن العقوبات السالبة للحرية، موضحًا أن معظم تشريعات العالم تتجه في العديد من التجريم إلى التصالح أو التسويات.

وقال فوزي إن "هذه سياسية تشريعية متميزة تتفق مع ما هو موجود في دول العالم كافة".

اقرأ أيضًا:

توجد تجاوزات.. بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة

قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري.. تعرف عليها

موجة برد وشبورة مائية وأمطار..الأرصاد تُعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور صلاح فوزي تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء قانون الكهرباء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد صفقة برشلونة.. لاعب جديد من الأهلي يقترب من الدوري الإسباني
رياضة عربية وعالمية

بعد صفقة برشلونة.. لاعب جديد من الأهلي يقترب من الدوري الإسباني
تحرك عاجل من نقيب المحامين بشأن أزمة نيابة النزهة
أخبار مصر

تحرك عاجل من نقيب المحامين بشأن أزمة نيابة النزهة
حبس هدير عبد الرازق وأوتاكا 3 سنوات بتهمة بث فيديوهات خادشة
حوادث وقضايا

حبس هدير عبد الرازق وأوتاكا 3 سنوات بتهمة بث فيديوهات خادشة
خاص| أشرف زكي عن عبدالعزيز مخيون:"حالته اتحسنت وهيخرج من المستشفي"
زووم

خاص| أشرف زكي عن عبدالعزيز مخيون:"حالته اتحسنت وهيخرج من المستشفي"
بعد فحص 250 جثة.. إعلام عبري يكشف تفاصيل العثور على جثة الأسير الأخير
شئون عربية و دولية

بعد فحص 250 جثة.. إعلام عبري يكشف تفاصيل العثور على جثة الأسير الأخير

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره