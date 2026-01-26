إعلان

صورة- أغلى كتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب : أحمد الجندي

03:57 م 26/01/2026

أغلى كتاب في معرض الكتاب

تصدر كتاب "مسند الإمام أحمد بن حنبل" قائمة أغلى الكتب المعروضة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، حيث يبلغ سعره 32 ألف جنيه، ما جعله محط أنظار عدد كبير من الزوار ورواد المعرض، في مشهد يعكس التقدير الكبير لقيمة العلم والتراث الإسلامي.

ويضم الكتاب 50 مجلدًا، ويُعد من أبرز وأهم المراجع في علم الحديث، الأمر الذي يفسر الإقبال والاهتمام الكبيرين به رغم ارتفاع سعره، خاصة من جانب طلاب العلم والباحثين المتخصصين.

وقال محمد يوسف، أحد البائعين، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن الكتاب يحظى باهتمام ملحوظ من زوار المعرض، موضحًا أن سعره يصل إلى 32 ألف جنيه نظرًا لحجمه وأهميته العلمية، لافتًا إلى أن هناك عددًا من طلاب العلم الذين يأتون خصيصًا لاقتناء هذا العمل الموسوعي.

وأضاف أن الإقبال على الكتاب يؤكد حرص القراء على اقتناء المصادر العلمية الأصيلة، ويبرز مكانة الكتب التراثية داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره نافذة مهمة لنشر الثقافة والمعرفة

