إطلاق منصة رقمية لتحليل وحوكمة إيرادات التأمين الصحي الشامل

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع شركة إي هيلث، إطلاق مشروع منصة رقمية متكاملة لتجميع وتحليل إيرادات الهيئة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جهود التحول الرقمي، وتمكين الهيئة من إحكام حوكمة دورة الإيرادات من مختلف مصادرها وفقًا لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.



ووفق بيان الهيئة، يأتي هذا المشروع في إطار الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة بصفتها المسؤولة عن ضمان استدامة التمويل، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، بما يدعم التوسع التدريجي للمنظومة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة في جميع محافظات الجمهورية.



ستسهم المنصة في تمكين الهيئة من مراجعة ومطابقة الإيرادات المستحقة قانونيًا بدقة عالية، مما يساعد على تعظيم الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل المالي، إلى جانب توفير تحليلات مالية دقيقة ومعمقة تسهم في دعم عملية اتخاذ القرار، وتعزيز القدرة على التخطيط المالي المستدام.



وفي هذا الإطار، قالت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن إطلاق المنصة سيمثل خطوة هامة لتعزيز حوكمة الموارد المالية للهيئة، مؤكدة أن الاعتماد على الحلول الرقمية المتقدمة يسهم في رفع كفاءة إدارة الإيرادات وتحقيق أعلى درجات الشفافية، بما يضمن استدامة تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل واستمرار تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين.



من جانبه، أوضح أكرم رضا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إي هيلث، أن الشركة تفخر بدعم الهيئة من خلال هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة المالية باستخدام أحدث تقنيات التحليل الرقمي. وأضاف أن المنصة ستمثل خطوة جديدة نحو بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة، يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطن المصري وفق أعلى معايير الجودة.