القاهرة متأخرة.. انتهاء مدة عمل لجان حصر الإيجار القديم خلال أيام

كتب- محمد نصار:

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء المدة القانونية الخاصة بعمل لجان حصر المناطق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بشأن أحكام قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المُؤجر والمستأجر.

كانت نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم "44 مكررًا" الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3977 لسنة 2025، بشأن مد عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني لمدة 3 أشهر، تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

وبذلك تنتهي المهلة المحددة قانونًا في قرار رئيس مجلس الوزراء، قبل يوم 5 فبراير المقبل.

وحتى الآن لم تعلن محافظة القاهرة، نتائج عمل لجان الحصر، رغم تبقي أيام قليلة فقط على انتهاء المهلة المحددة قانونًا.

