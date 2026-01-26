عقد وزير العمل، محمد جبران، مساء الأحد اجتماعًا موسعًا بمقر السفارة المصرية بالرياض مع عدد من ممثلي إدارات الموارد البشرية بالشركات السعودية وممثلين عن الجالية المصرية، وذلك قبل مشاركته غدًا في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم العمالة المصرية بالخارج.

وأكد الوزير، خلال اللقاء حرص وزارة العمل على توطيد الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص بالمملكة باعتبارها شريكًا رئيسيًا في دعم سوق العمل وتوفير فرص التشغيل، والاستماع إلى احتياجات سوق العمل السعودي الحالية والمستقبلية، وبحث سبل الاستجابة لها من خلال العمالة المصرية المؤهلة والمدربة، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة. كما شدد على العمل على مواءمة مهارات العمالة المصرية مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل، وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع الشركات السعودية لتذليل أي معوقات تواجه تشغيل العمالة المصرية.

كما ناقش الوزير سبل دعم وحماية حقوق العمالة المصرية بالخارج، وتحسين بيئة العمل وضمان الالتزام بالعقود والأنظمة المعمول بها، إلى جانب التوسع في برامج التدريب المهني وبناء القدرات ونقل الخبرات بالتعاون مع القطاع الخاص السعودي، بما يعزز كفاءة العمالة المصرية ويزيد من تنافسيتها.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة على أتم الاستعداد لتوفير العمالة المصرية الماهرة والمدربة بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات الشركات السعودية المختلفة، مؤكدًا أن المشروعات التنموية القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في إكساب العمالة المصرية خبرات عملية كبيرة تؤهلها للعمل بكفاءة في الأسواق الخارجية. كما لفت إلى أن الوزارة تتيح لأصحاب الأعمال حرية اختيار العمالة بأنفسهم، أو من خلال تفويض ممثلين عنهم، سواء بالحضور المباشر أو عبر الوسائل الإلكترونية، مشيرًا إلى السعي لإطلاق منصة رقمية متكاملة تمكّن أصحاب الأعمال من اختيار العمالة المصرية بشكل مباشر وفقًا للخبرات والمهارات المطلوبة.

وشدد الوزير على أن التعاون المشترك في مجال التشغيل والتدريب يعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية – السعودية، داعيًا أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في مصر في ظل ما تتمتع به من بيئة عمل آمنة ومحفزة للاستثمار. كما أشار إلى نجاح الوزارة في فتح أسواق عمل جديدة للعمالة الوطنية في السوق الأوروبي، من بينها تنفيذ طلبيات تشغيل في دولة البوسنة، وعرض خلال اللقاء فيديو توضيحي عن أعمال تطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة ودورها في إعداد العمالة المؤهلة للتشغيل، بالإضافة إلى فيديو آخر أعده مكتب التمثيل العمالي تناول آليات استقدام الأيدي العاملة المصرية والفرص والتحديات في الأسواق الخارجية.

شارك في اللقاء السفير إيهاب أبو سريع، والسفير ياسر هاشم، وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ود. مظهر سيد مدير عام التمثيل الخارجي، وهند محمد مدير عام معلومات سوق العمل، والمستشار محمد عليان رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، وعلي خلف الملحق العمالي بالرياض.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الاستعداد لمشاركة الوزير غدًا في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية خلال 26 – 27 يناير 2026، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمشاركة 45 وزيرًا وأكثر من 200 متحدث من مختلف دول العالم.