كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن الدولة المصرية تخطو خطوات حثيثة في ملف الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، مؤكدًا أن هناك 6 برامج وطنية فاعلة تستهدف الكشف عن سرطانات عنق الرحم، والقولون، والبروستاتا، والكبد، وغيرها من الأمراض التي يتطلب علاجها تدخلًا سريعًا ومبكرًا.

وأضاف "عابد"، خلال حديثه في برنامج "أحداث الساعة" على قناة "إكسترا نيوز"، أن العائق الحقيقي ليس في توافر هذه المبادرات الصحية، بل في ضرورة تعزيز الوعي الثقافي لدى المواطن، معتبرًا أن وعي المجتمع هو "خط الدفاع الأول" لضمان نجاح أي مشروع صحي، وهو ما يتطلب تكثيف الاستثمارات في مجال التثقيف الصحي.

وحذر من ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية، إن الكثيرين يرتكبون خطأً جسيمًا باستخدامها دون استشارة المتخصصين، خاصة في حالات نزلات البرد الشتوية التي تكون في الأساس "فيروسية"، مشددًا على أن المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات، واستخدامها العشوائي يؤدي إلى تعقيد الحالة الصحية وتراجع فعالية الأدوية مستقبلاً.

وأضاف أن المنظمة تولي اهتمامًا كبيرًا بنشر الثقافة الصحية داخل المؤسسات التعليمية، حيث كشف عن تعاون مثمر مع الجامعات المصرية، ضاربًا المثال بجامعة العلمين كأول "جامعة معززة للصحة".

وأشار إلى أن الدراسات الاقتصادية، ومنها تقارير مجلة «الإيكونوميست»، تؤكد أن العائد من الاستثمار في التوعية الصحية يفوق بمراحل حجم الإنفاق عليها.

وقال عابد إن مفهوم الصحة يتجاوز مجرد الشفاء من المرض، ليشمل الرفاه البدني والنفسي والاجتماعي، موضحًا أن جودة الحياة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتوفر المياه النظيفة، والتغذية السليمة، والنشاط البدني المستمر، بعيدًا عن العادات السلبية.

وذكر أن الخدمات الطبية المباشرة ليست إلا جزءًا بسيطًا من معادلة الصحة العامة، حيث تسهم بنسبة لا تتعدى 30%، بينما تعتمد الـ 70% إلى 80% المتبقية على المحددات الاجتماعية والبيئية والثقافية، مما يجعل الوقاية وتعزيز نمط الحياة الصحي الأولوية القصوى للمنظمة والدولة على حد سواء.