إعلان

منظمة الصحة العالمية: الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يفاقم الأزمات الصحية

كتب : داليا الظنيني

10:50 م 25/01/2026

الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن الدولة المصرية تخطو خطوات حثيثة في ملف الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، مؤكدًا أن هناك 6 برامج وطنية فاعلة تستهدف الكشف عن سرطانات عنق الرحم، والقولون، والبروستاتا، والكبد، وغيرها من الأمراض التي يتطلب علاجها تدخلًا سريعًا ومبكرًا.

وأضاف "عابد"، خلال حديثه في برنامج "أحداث الساعة" على قناة "إكسترا نيوز"، أن العائق الحقيقي ليس في توافر هذه المبادرات الصحية، بل في ضرورة تعزيز الوعي الثقافي لدى المواطن، معتبرًا أن وعي المجتمع هو "خط الدفاع الأول" لضمان نجاح أي مشروع صحي، وهو ما يتطلب تكثيف الاستثمارات في مجال التثقيف الصحي.

وحذر من ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية، إن الكثيرين يرتكبون خطأً جسيمًا باستخدامها دون استشارة المتخصصين، خاصة في حالات نزلات البرد الشتوية التي تكون في الأساس "فيروسية"، مشددًا على أن المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات، واستخدامها العشوائي يؤدي إلى تعقيد الحالة الصحية وتراجع فعالية الأدوية مستقبلاً.

وأضاف أن المنظمة تولي اهتمامًا كبيرًا بنشر الثقافة الصحية داخل المؤسسات التعليمية، حيث كشف عن تعاون مثمر مع الجامعات المصرية، ضاربًا المثال بجامعة العلمين كأول "جامعة معززة للصحة".

وأشار إلى أن الدراسات الاقتصادية، ومنها تقارير مجلة «الإيكونوميست»، تؤكد أن العائد من الاستثمار في التوعية الصحية يفوق بمراحل حجم الإنفاق عليها.

وقال عابد إن مفهوم الصحة يتجاوز مجرد الشفاء من المرض، ليشمل الرفاه البدني والنفسي والاجتماعي، موضحًا أن جودة الحياة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتوفر المياه النظيفة، والتغذية السليمة، والنشاط البدني المستمر، بعيدًا عن العادات السلبية.

وذكر أن الخدمات الطبية المباشرة ليست إلا جزءًا بسيطًا من معادلة الصحة العامة، حيث تسهم بنسبة لا تتعدى 30%، بينما تعتمد الـ 70% إلى 80% المتبقية على المحددات الاجتماعية والبيئية والثقافية، مما يجعل الوقاية وتعزيز نمط الحياة الصحي الأولوية القصوى للمنظمة والدولة على حد سواء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور نعمة عابد منظمة الصحة العالمية الكشف المبكر عن الأورام السرطانية الجامعات المصرية جامعة العلمين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قطعوا ديله بالمنشار".. القصة الكاملة لواقعة صيد قرش نادر بالبحر الأحمر
أخبار المحافظات

"قطعوا ديله بالمنشار".. القصة الكاملة لواقعة صيد قرش نادر بالبحر الأحمر
الصحة العالمية: وجهنا دولاً أفريقية لزيارة مصر لنقل تجربة التأمين الصحي
أخبار مصر

الصحة العالمية: وجهنا دولاً أفريقية لزيارة مصر لنقل تجربة التأمين الصحي
جثة مذبوحة وأكف مبتورة.. كواليس مقتل طفل ضحية فتح مقبرة أثرية بأسيوط
أخبار المحافظات

جثة مذبوحة وأكف مبتورة.. كواليس مقتل طفل ضحية فتح مقبرة أثرية بأسيوط
مصطفى شوبير يقدم واجب العزاء في والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
زووم

مصطفى شوبير يقدم واجب العزاء في والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
"تعرض للإصابة في الملعب".. مركز شباب منشية البكاري يعلن وفاة لاعبه
رياضة محلية

"تعرض للإصابة في الملعب".. مركز شباب منشية البكاري يعلن وفاة لاعبه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي