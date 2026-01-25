إعلان

جماهير المثقفين تتوافد.. مؤلف اللواء وليد السيسي يخطف الأضواء بمعرض الكتاب

كتب : أحمد العش

07:19 م 25/01/2026
    مؤلف اللواء وليد السيسي يخطف الأضواء بمعرض الكتاب (3)
    مؤلف اللواء وليد السيسي يخطف الأضواء بمعرض الكتاب (6)
    مؤلف اللواء وليد السيسي يخطف الأضواء بمعرض الكتاب (4)
    مؤلف اللواء وليد السيسي يخطف الأضواء بمعرض الكتاب (5)
    مؤلف اللواء وليد السيسي يخطف الأضواء بمعرض الكتاب (7)
    مؤلف اللواء وليد السيسي يخطف الأضواء بمعرض الكتاب (9)
    مؤلف اللواء وليد السيسي يخطف الأضواء بمعرض الكتاب (8)
    مؤلف اللواء وليد السيسي يخطف الأضواء بمعرض الكتاب (11)
    مؤلف اللواء وليد السيسي يخطف الأضواء بمعرض الكتاب (13)
    مؤلف اللواء وليد السيسي يخطف الأضواء بمعرض الكتاب (10)
    مؤلف اللواء وليد السيسي يخطف الأضواء بمعرض الكتاب (15)
    مؤلف اللواء وليد السيسي يخطف الأضواء بمعرض الكتاب (16)
    مؤلف اللواء وليد السيسي يخطف الأضواء بمعرض الكتاب (17)
    مؤلف اللواء وليد السيسي يخطف الأضواء بمعرض الكتاب (14)
    مؤلف اللواء وليد السيسي يخطف الأضواء بمعرض الكتاب (19)
    مؤلف اللواء وليد السيسي يخطف الأضواء بمعرض الكتاب (20)
    مؤلف اللواء وليد السيسي يخطف الأضواء بمعرض الكتاب (1)
    مؤلف اللواء وليد السيسي يخطف الأضواء بمعرض الكتاب (18)
    مؤلف اللواء وليد السيسي يخطف الأضواء بمعرض الكتاب (2)

تصوير - محمود بكار:

شهد اليوم الرابع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب حدثًا مميزًا بتوافد جماهيري كثيف على جناح اللواء وليد السيسي لتوقيع نسخ كتابه الجديد "ماذا تفعل لو كنت مكاني؟.. حكايات لم تنشر من قبل"، الذي صدر عن دار "ديير للنشر والتوزيع" ويقع في قاعة 1 – جناح B15.

ورصدت عدسات مصراوي لحظات التزاحم الشديد بين جماهير المثقفين والزوار على جناح اللواء وليد السيسي، إذ حرص الحضور على التقاط صور مع المؤلف والحصول على نسخ الكتاب الموقعة، في مشهد يعكس شغف الجمهور بالقصص الواقعية والحكايات الشخصية التي يقدمها الكتاب.

ويقدم الكتاب حكايات وأسرارًا من عالم مكافحة المخدرات والجريمة، إلى جانب قصص واقعية مستمدة من تجارب اللواء السيسي، الشخصية خلال خدمته، كما يتناول الكتاب إجابات على عدد من أسئلة الجمهور، ما جعله محور اهتمام كبير بين الزوار.

معرض القاهرة الدولي للكتاب اللواء وليد السيسي جناح اللواء وليد السيسي مكافحة المخدرات والجريمة

