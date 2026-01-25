أوضح مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، أن قانون تنظيم السياحة المصري، لا يعرف التمييز بين المواطنين، لافتًا إلى أن أزمة رفض إقامة السيدات بمفردهن تعود أحيانًا لقرارات من المحليات وليس للقانون السياحي.

وقال "صادق"، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "كلام الناس" على شاشة "إم بي سي مصر"، إن كافة المنشآت الفندقية في البلاد تخضع بشكل مباشر لإشراف وزارة السياحة، محذرًا من أن بعض الشقق السكنية الخاصة هي التي قد تسيء استغلال الإيجارات والإقامات بعيداً عن الرقابة.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن الدولة تضمن حقوق الجميع في الإقامة الفندقية دون قيود تمييزية، مشدداً على أن أي فندق يمتنع عن استقبال سيدة بمفردها يرتكب مخالفة قانونية واضحة.

ووجه نصيحة لأي سيدة تتعرض لهذا الموقف بضرورة إبلاغ شرطة النجدة فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقها، مؤكداً أن القانون في صفها تماماً.