قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بجولة تفقدية مفاجئة لشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، في إطار الحرص على المتابعة الميدانية لمختلف شركات ووحدات الإنتاج الحربي؛ للاطمئنان على سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بهدف تطوير الأداء.

وحضر الوزير إلى شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة؛ لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، وقام بالمرور على عدد من خطوط الإنتاج بالشركة (مصنع 18 الحربي)، حيث استمع إلى ما استعرضه المهندس محمد السيد البدوي رئيس مجلس إدارة الشركة، وأطقم العمل بها، من معلومات وبيانات حول معدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وآخر مستجدات المشروعات التي تشارك الشركة في تنفيذها والإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط التطوير بها.



واستمع وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى آراء ومطالب بعض العاملين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، ووجّه بالعمل على تذليل كل المصاعب التي تواجه العمالة في العملية الإنتاجية، وتوفير بيئة عمل مناسبة لتحسين الأداء وزيادة الإنتاج وتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية.

وحرص الوزير على متابعة مدى التزام العاملين بارتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية، مؤكدًا حرص الوزارة على تنفيذ كل اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرَين البشري والمادي بالشركات والوحدات التابعة.



وأصدر صلاح مجموعة من التوجيهات المتعلقة بضرورة المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات المسندة إليها، وتنفيذ برامج الصيانة في المواعيد المحددة، وتطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد المصروفات والمراقبة الداخلية.



جدير بالذكر أن شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) تقوم بإنتاج العديد من المنتجات العسكرية من المواد الدافعة للذخائر وأخرى للمحركات الصاروخية، وتوجد أيضًا بالشركة وحدة تركيز حامض النيتريك والكبريتيك، وتقوم الشركة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع عدد من المنتجات المدنية؛ مثل (بارود خراطيش الصيد، النيتروسليلوز الحبيبي الذي يُستخدم في صناعة الأحبار، النيتروسليلوز المبلل بالكحول المستخدم في صناعة الدهانات، المفرقعات المستخدمة في أعمال التفجير بمشروعات التعمير وشق الطرق)؛ حيث تضم الشركة (مصنع 18 الحربي) مجمعين صناعيين بإجمالي (30 مصنعًا) وتتميز بقدرات هندسية متطورة (ميكانيكية- كهربائية- كيميائية- أجهزة دقيقة) وورش صيانة متطورة، وتمتلك خبرات وقدرات تكنولوجية تمكّنها من إجراء التحاليل والاختبارات (الكيميائية- الفيزيائية- الميكانيكية- والتصوير الإشعاعي) لجميع الخامات المستخدمة في الصناعة وكذلك المنتج النهائي.

ورافق الوزير خلال الجولة التفقدية الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.