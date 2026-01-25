حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 25-1-2026، على أغلب أنحاء مدن ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الأحد شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

وقالت الهيئة، إن الطقس يشهد نشاط رياح على أقصى الغرب، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة،مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السلوم ومطروح مع فرص تكون أتربة عالقة بشمال الصعيد.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 12 والعظمى 22 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 10 والعظمى 23 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 23 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 21 درجة.

- دمياط الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 20 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 22 درجة.

- العلمين الصغرى 11 والعظمى 22 درجة.

- مطروح الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- السلوم الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- سيوة الصغرى 08 والعظمى 21 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 22 درجة.

- السويس الصغرى 12 والعظمى 22 درجة.

- العريش الصغرى 10 والعظمى 22 درجة.

- رفح الصغرى 09 والعظمى 20 درجة.

- طابا الصغرى 12 والعظمى 21 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24 درجة.

- الغردقة الصغرى 14 والعظمى 23 درجة.

- مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 25 درجة.

- الفيوم الصغرى 09 والعظمى 22 درجة.

- بني سويف الصغرى 09 والعظمى 22 درجة.

- المنيا الصغرى 08 والعظمى 22 درجة.

- أسيوط الصغرى 08 والعظمى 23 درجة.

- سوهاج الصغرى 09 والعظمى 23 درجة.

- قنا الصغرى 11 والعظمى 25 درجة.

- الأقصر الصغرى 11 والعظمى 26 درجة.

- أسوان الصغرى 13 والعظمى 26 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 11 والعظمى 25 درجة.