أشاد الداعية مصطفى حسني، أحد أعضاء لجنة تحكيم برنامج "دولة التلاوة"، بأداء المتسابق محمد محمد كامل خلال الحلقة ال،22 من المسابقة، داعيًا له قائلاً: "أنت قدوتنا وقدوة شباب الجيل، اللهم اجعل لشبابنا نصيبًا مما أكرمك به الله".

وأشار حسني إلى وجود فئة من المؤمنين الذين يضخمون الخوف من الحسد والعين والمخلوقات الغيبية.

وأوضح أن السلاح الحقيقي هو التحصين اليومي من خلال المواظبة على أذكار الصباح والمساء وقراءة سورة البقرة والأحزاب القرآنية التي أوصى بها العلماء، مؤكدًا أن "الإنسان المحصن كالراكب دبابة والذي قدامه نملة".

يعرض "دولة التلاوة" أسبوعيًا على 3 قنوات تلفزيونية هي "الحياة" و"CBC" و"الناس"، بالإضافة إلى البث على المنصة الرقمية "Watch It"، يومي الجمعة والسبت في التاسعة مساءً.