أين تذهب غدًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب؟

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم غد الأحد 25 يناير 2026، برنامجًا مكثفًا ومتعدد الفعاليات، يجمع بين الأدب والفكر والتاريخ والفنون، بمشاركة نخبة من الكتاب والمفكرين والفنانين المصريين والعرب والأجانب.

تنطلق في القاعة الرئيسية (بلازا 1)، الفعاليات ظهرًا بندوة بعنوان «حضارة مصر في المتحف المصري الكبير وفي عيون العالم» يقدمها الدكتور زاهي حواس، ويديرها الإعلامي تامر عادل، لتكون انطلاقة اليوم الثقافي. بعدها تُقام جلسة «نجيب محفوظ من النص الأدبي إلى الشاشة» بمشاركة إبراهيم العريس من لبنان، والدكتورة ثناء هاشم، والمخرجة مريم نعوم، ويديرها عصام زكريا.

وتقدم في الفترة من الساعة 12:00 حتى 1:30 ظهرًا، المؤسسات فعاليات متنوعة، يليها تكريم شخصية المعرض نجيب محفوظ من الساعة 2:00 حتى 3:30 عصرًا. وفي نفس القاعة، تقام جلسة «غزة ما بعد الحرب: رؤية متكاملة لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة» بمشاركة الدكتور آمال إمام، والمهندس إبراهيم محلب، والسفير دياب اللوح، وسحر الجبوري من العراق، يديرها خالد عكاشة، وذلك من الساعة 4:00 حتى 5:30 مساءً.

تستمر الفعاليات الفكرية بلقاء مع الكاتب إبراهيم نصر الله احتفالًا بفوزه بجائزة نيوستار العالمية للآداب لعام 2025، بمشاركة الفنان محمود العطار ويديره مصطفى الطيب من الساعة 6:00 حتى 7:30 مساءً.

وتبدأ في القاعة الدولية (بلازا 2)، الفعاليات الثقافية من الساعة 12:00 حتى 1:30 ظهرًا بجلسة «القاهرة تنادي: الكتاب الصوتي – ملاذه الآن؟» بمشاركة أحمد زيك، بابلو أليخاندرو، م. عيل عبد المنعم، وكيفن ستيلويل، وتديرها فاطيمة عباس.

وتستمر الجلسات الثقافية بمواضيع متنوعة مثل «عندما يلتقي الماضي بالمستقبل: استلهام من الدبلوماسية الثقافية بين رومانيا ومصر» و«تحديات صناعة النشر في العالم» بمشاركة غفانتسا جوباڤا من جورجيا، فريد زهران، ومحمد رشاد، يديرها الدكتور أحمد السعيد من الساعة 1:30 حتى 3:00 ظهرًا. ومن الساعة 3:00 حتى 4:30 عصرًا، تُناقش المسؤولية المجتمعية وحق إتاحة المحتوى لذوي الهمم بمشاركة خوسيه بورغينو من فرنسا، والدكتور هشام عزمي، يديرها أحمد رشاد.

وتستمر الفعاليات الثقافية من الساعة 4:30 حتى 6:00 مساءً حول صعوبات ترجمة الشعر، مع دراسة ديوان «ظل أمي» للشاعر الشيشاني سليامن حاجي أوتاييف، بمشاركة الدكتور محمد نصر الدين الجبايل، والدكتور مارات جاتني من روسيا، ويديرها الدكتور أنور إبراهيم.

في برنامج كاتب وكتاب (بلازا 1)، يقدم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية جلسة حول «الاتزان الاستراتيجي في السياسة الخارجية المصرية» من الساعة 12:00 حتى 1:30 ظهرًا، ويليه من الساعة 4:00 حتى 5:30 مساءً عرض خطب طه حسني المجهولة بمناقشة سامح الجباس، يديرها الدكتور سامي سليمان، ومن الساعة 2:00 حتى 3:30 عصرًا يناقش أكرم القصاص كتابه «السادات وخصومه»، يديره الدكتور أحمد إبراهيم الرشيف. وتختتم الجلسات بمناقشة الدكتور وليد سيف كتاب «طريق النقد» من الساعة 6:00 حتى 7:30 مساءً، يديره عماد مطاوع ويشاركه أمري أباظة ومحمود عبد الشكور.

في نفس القاعة، تُقام جلسة بعنوان «هيكل والأهرام» بمشاركة الدكتور أنور عبد اللطيف، خالد عبد الهادي، عبد الله السناوي، محمد سلاموي، ويوسف القعيد، يديرها عبد العظيم حامد من الساعة 12:00 حتى 1:30 ظهرًا، بينما يركز الصالون الثقافي (بلازا 2) على تحديات التحرير الأدبي وجيل يكتب بطريقة مختلفة، مع جلسات احتفالية باسم رضوى عاشور «صوت لا يخفت»، وتستمر الاحتفالات حتى الساعة 7:30 مساءً.

يواصل مؤتمر أدب وفنون البادية المصرية جلساته بدءًا من الساعة 12:00 ظهرًا، حيث تتناول الجلسة الأولى التراث البدوي المصري بين التنوع والوحدة بمشاركة الباحثين والشعراء، يليها من الساعة 2:00 حتى 3:30 عصرًا الشعر الغنائي، ثم الجلسات الثالثة والرابعة للشعر البدوي حتى الساعة 7:30 مساءً.

كما يخصص الندوات المتخصصة (بلازا 1) لموضوعات مثل «الإمتاع والمؤانسة» من الساعة 12:00 حتى 1:30، و«نجاح الدبلوماسية المصرية على كافة المستويات» من الساعة 2:00 حتى 3:30، وعرض الكتب الجديدة باللغة الرومانية للمؤلفين المصريين من الساعة 4:00 حتى 5:30 مساءً، وختامًا جلسة ديوان الشعر «اختطاف أثينا» من الساعة 6:00 حتى 7:30.

وعلى صعيد القضايا السكانية، تستعرض جلسة بعنوان «القضية السكانية بين الواقع والأمل» بمشاركة مجموعة من الباحثين والأكاديميين من الساعة 12:00 حتى 1:30 ظهرًا.

وفي الأمسيات الشعرية والأدبية، يقدم ملتقى الشعراء الجامعيين ولقاءات مع شعراء مثل عبد المقصود عبد الكريم وعدد كبير من الشعراء من الأردن والإمارات، بدءًا من الساعة 12:00 وحتى 7:30 مساءً، مع جلسات نقدية تحليلية للأعمال الطلابية.

في ملتقى الإبداع (بلازا 1)، تعرض قصص وأشعار وأعمال روائية، منها جلسات عن العامية مثل «ما تيرس الم الدفا» لعيل نوح، و«جنون مرسي قديم» لطالل فيصل، وصولًا إلى الجلسات الروائية، جميعها يديرها فريق من النقاد والإعلاميين.

ولا يغيب النشاط الفني، حيث يقدّم المسرح الكبير والصغير عروضًا متنوعة تشمل فرق الفنون الشعبية مثل: بورسعيد للفنون الشعبية، والسرية الهلالية، وفرقة الخان للموسيقى العربية، بالإضافة إلى عروض الكورال والأكورديون والباليه، موزعة على فترات مختلفة بين الساعة 12:00 ظهرًا وحتى 6:00 مساءً.











