إعلان

موسى يكشف: وزير تلقى اعتذارًا عن منصبه وهو في الطريق لتسلم حقيبته الوزارية

كتب : داليا الظنيني

10:29 م 24/01/2026

الإعلامي أحمد موسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي أحمد موسى أن العمل في المجال الحكومي والدولة المصرية يتسم بتحديات كبيرة وصعوبات متعددة، قائلًا: "أي عمل عام في الدولة المصرية والحكومة مُتعب للغاية".

وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن أي وزير يتولى منصبًا يسعى بجد لتحقيق إنجازات في مجال تخصصه، رغم الصعوبات التي قد تواجهه.

واستشهد موسى بواقعة حدثت في حكومة سابقة، حيث تلقى وزيرًا اتصالًا يفيد بتكليفه بحقيبة وزارية معينة، لكنه تلقى اعتذرًا من المسؤولين وهو في طريقه لتسلم منصبه، ليُكلف وزير آخر مكانه قضى في المنصب عامين، مؤكدًا أن القصة حقيقية وتُجسد حالة من التغييرات السريعة والظروف غير المتوقعة التي قد تحيط بتشكيل الحكومات وتولي المسؤوليات.

وحذر الإعلامي أحمد موسى من التسرع في إصدار الأحكام أو الحديث دون معرفة دقيقة، قائلًا: "مينفعش نفضل نفتي ونتكلم بدون معلومات".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد موسى الدولة المصرية العمل في المجال الحكومي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قمر من يومك".. نادية الجندي تنشر صورة نادرة لها وهي صغيرة
زووم

"قمر من يومك".. نادية الجندي تنشر صورة نادرة لها وهي صغيرة
هاني سري الدين: عودة حزب الوفد طوق النجاة للحياة السياسية في مصر
أخبار مصر

هاني سري الدين: عودة حزب الوفد طوق النجاة للحياة السياسية في مصر
أين تذهب غدًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب؟
أخبار مصر

أين تذهب غدًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب؟
نجل الرئيس الإيراني ينتقد حجب الإنترنت ويلمّح إلى انتهاكات أمنية
شئون عربية و دولية

نجل الرئيس الإيراني ينتقد حجب الإنترنت ويلمّح إلى انتهاكات أمنية
"بعد مساندة رمضان صبحي".. إكرامي الشحات يوجه رسالة للخطيب والنادي الأهلي
رياضة محلية

"بعد مساندة رمضان صبحي".. إكرامي الشحات يوجه رسالة للخطيب والنادي الأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام