أكد الإعلامي أحمد موسى أن العمل في المجال الحكومي والدولة المصرية يتسم بتحديات كبيرة وصعوبات متعددة، قائلًا: "أي عمل عام في الدولة المصرية والحكومة مُتعب للغاية".

وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن أي وزير يتولى منصبًا يسعى بجد لتحقيق إنجازات في مجال تخصصه، رغم الصعوبات التي قد تواجهه.

واستشهد موسى بواقعة حدثت في حكومة سابقة، حيث تلقى وزيرًا اتصالًا يفيد بتكليفه بحقيبة وزارية معينة، لكنه تلقى اعتذرًا من المسؤولين وهو في طريقه لتسلم منصبه، ليُكلف وزير آخر مكانه قضى في المنصب عامين، مؤكدًا أن القصة حقيقية وتُجسد حالة من التغييرات السريعة والظروف غير المتوقعة التي قد تحيط بتشكيل الحكومات وتولي المسؤوليات.

وحذر الإعلامي أحمد موسى من التسرع في إصدار الأحكام أو الحديث دون معرفة دقيقة، قائلًا: "مينفعش نفضل نفتي ونتكلم بدون معلومات".