شديد البرودة وتحذير من الشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كتب : أحمد عبدالمنعم

10:22 م 24/01/2026

شبورة مائية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا الأحد على كافة أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا طقس شديد البرودة صباحًا وفي ساعات الليل، أما نهاراً فتكون الأجواء مائلة للدفء.

كما حذرت الأرصاد من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

وأشارت الأرصاد إلى فرص تكون أتربة عالقة نهارًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من (السلوم - مطروح) على فترات متقطعة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس الشبورة المائية الأرصاد السواحل الشمالية القاهرة

