هل أجبر أحمد أبو الغيط على اتخاذ قرارات صعبة كوزير للخارجية؟ رد حاسم

كتب : مصراوي

10:13 م 24/01/2026

السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول ا

كتب – أحمد العش:
أكد السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، أنه لم يجبر خلال فترة توليه منصب وزير الخارجية على اتخاذ أي قرار يتعارض مع قناعاته أو يراه كارثيًا على الدولة، مشددًا على أن مبدأه الدائم كان يقوم على الصراحة الكاملة مع القيادة السياسية.

وقال أبو الغيط، ردًا على تساؤل حول ما إذا تعرض لأي ضغوط لاتخاذ قرارات بعينها، إنه يؤمن بأن المسؤول يجب أن يواجه قائده بوجهة نظره بوضوح كامل، معتبرًا أن القدرة على إبداء الرأي بصراحة أمر صحي وضروري في العمل العام، مضيفًا: "إذا لم يكن المسؤول قادرًا على ذلك، فعليه أن يقدم استقالته إذا لزم الأمر".

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن توليه المنصب لم يشهد إجباره على اتخاذ قرار من شأنه أن يحدث أزمة أو ضررًا بالغًا للبلاد، لافتًا إلى أنه فكّر في بعض اللحظات في الاستقالة ومغادرة موقعه، إلا أنه لم يستشعر في أي مرحلة أنه ارتكب خطأً جسيمًا يستوجب ذلك.

وشدد السفير أحمد أبو الغيط، على أن تحمّل المسؤولية يقتضي الجمع بين الانضباط المؤسسي والقدرة على إبداء الرأي والنصيحة بأمانة، مؤكدًا أن الحفاظ على مصلحة الدولة يظل المعيار الحاكم لأي قرار يتخذه المسؤول العام.

