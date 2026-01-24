شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، توجيه الرئيس السيسي رسالة إلى الحكومة ومجلس النواب بشأن استخدام الهاتف المحمول، للأطفال.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

توجيه عاجل من السيسي بشأن استخدام الموبايل للأطفال

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى الحكومة ومجلس النواب بشأن استخدام الهاتف المحمول، قائلًا: عايز أفكر نفسي والحكومة والبرلمان في مصر، أن الأستراليين والإنجليز طلّعوا تشريعات عشان تحد أو تمنع استخدام التليفونات في سن معينة".

لمزيد من التفاصيل

بعد تحويل العاملين للتحقيق.. إجراء عاجل من "العمل" بشأن صاحب فيديو كفر الشيخ

دعا محمد جبران، وزير العمل، الشاب صاحب مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى التوجّه فورًا إلى مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ، لعرض مشكلته وبحثها بشكل عاجل، موجّهًا مدير مديرية العمل بكفر الشيخ باتخاذ الإجراءات الفورية للتواصل معه، والاستماع إلى شكواه، والعمل على حلّها في أسرع وقت ممكن.

لمزيد من التفاصيل

كامل الوزير: الخط الأول للقطار السريع يربط البحرين الأحمر والمتوسط

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مواقع العمل بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين/ مطروح والذي يبلغ طوله 660 كم، ويدخل ضمن الممر اللوجستي السخنة/ الدخيلة، وذلك في المسافة من أكتوبر حتى برج العرب.

لمزيد من التفاصيل

نشاط رياح وأتربة.. نصائح الأرصاد لزوار معرض الكتاب

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم السبت، يشهد استقرارًا في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة مناطق شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، مؤكدة أن الأجواء مناسبة للخروج والأنشطة الخارجية.

لمزيد من التفاصيل

"الزراعة" تحذر من صفحات وهمية تروج لبيع منتجاتها عبر الإنترنت

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود منصات أو مواقع بيع إلكترونية تابعة للوزارة لطرح منتجاتها الغذائية للمواطنين، مشددة على أن هذه الصفحات وهمية ولا تمت للوزارة بصلة.

لمزيد من التفاصيل

"مش لحمايتي والله".. تعقيب مهم للرئيس السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على صورة اصطفاف قوات الشرطة المصرية، وذلك خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74، اليوم السبت.

لمزيد من التفاصيل

موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة للحكومة والقطاع الخاص

يبحث عدد كبير من المواطنين والعاملين في القطاعين العام والخاص، عن موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

لمزيد من التفاصيل

اعقلوا الأمور.. أسامة هيكل يعلق على قرار فرض ضرائب على الهواتف

علَّق أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، على قرار مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بانتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة القادمين من الخارج.

لمزيد من التفاصيل

إطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم على إحدى محطات القطار السريع

أطلقت وزارة النقل، اسم الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على إحدى محطات الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح).

لمزيد من التفاصيل

النائب أحمد بدوي: البرلمان سيبدأ جلسات لمناقشة مقترح تقنين استخدام الهواتف للأطفال

أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن بدء اللجنة فورًا تنظيم جلسات نقاشية لمناقشة المقترح الحكومي المتعلق باستخدام الهواتف الذكية للفئات العمرية الأقل من 16 عامًا.

لمزيد من التفاصيل