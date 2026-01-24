إعلان

من المكاتب لمعرض الكتاب.. "مكافحة الإدمان" يفعل برامجه التوعوية عمليًّا -صور

كتب : أحمد العش

05:02 م 24/01/2026
  عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    مكافحة الإدمان يفعل برامجه التوعوية عمليًّا (4)
  • عرض 18 صورة
    مكافحة الإدمان يفعل برامجه التوعوية عمليًّا (2)
  • عرض 18 صورة
    مكافحة الإدمان يفعل برامجه التوعوية عمليًّا (3)
  • عرض 18 صورة
    مكافحة الإدمان يفعل برامجه التوعوية عمليًّا (6)
  • عرض 18 صورة
    مكافحة الإدمان يفعل برامجه التوعوية عمليًّا (7)
  • عرض 18 صورة
    مكافحة الإدمان يفعل برامجه التوعوية عمليًّا (8)
  • عرض 18 صورة
    مكافحة الإدمان يفعل برامجه التوعوية عمليًّا (10)
  • عرض 18 صورة
    مكافحة الإدمان يفعل برامجه التوعوية عمليًّا (11)
  • عرض 18 صورة
    مكافحة الإدمان يفعل برامجه التوعوية عمليًّا (9)
  • عرض 18 صورة
    مكافحة الإدمان يفعل برامجه التوعوية عمليًّا (13)
  • عرض 18 صورة
    مكافحة الإدمان يفعل برامجه التوعوية عمليًّا (5)
  • عرض 18 صورة
    مكافحة الإدمان يفعل برامجه التوعوية عمليًّا (12)
  • عرض 18 صورة
    مكافحة الإدمان يفعل برامجه التوعوية عمليًّا (15)
  • عرض 18 صورة
    مكافحة الإدمان يفعل برامجه التوعوية عمليًّا (17)
  • عرض 18 صورة
    مكافحة الإدمان يفعل برامجه التوعوية عمليًّا (16)
  • عرض 18 صورة
    مكافحة الإدمان يفعل برامجه التوعوية عمليًّا (14)
  • عرض 18 صورة
    مكافحة الإدمان يفعل برامجه التوعوية عمليًّا (18)

كتب- أحمد العش:

قالت أميرة رجب، المشرف المساعد على إدارة البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن مشاركة الصندوق في معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي في إطار التطبيق العملي لمحاور عمله المختلفة؛ وعلى رأسها محور البرامج الوقائية.

وأوضحت رجب، خلال حديثها إلى "مصراوي"، أن الصندوق يركز على التفاعل المباشر مع الأطفال والنشء، باعتبارهم الفئة الأهم في بناء الوعي المبكر بمخاطر الإدمان.

وأضافت المشرف المساعد على إدارة البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن أنشطة الصندوق تستهدف جميع الفئات دون استثناء؛ سواء الأطفال أو الأُسر، حيث يتم تقديم برامج توعوية للأسر؛ لتعريفهم بكيفية التعامل مع ضحايا الإدمان، وآليات الدعم النفسي والاجتماعي، فضلًا عن إرشادهم لطرق التواصل مع الصندوق من خلال الخط الساخن 16023.

وأشارت رجب إلى حرص الصندوق على تقديم برامج متنوعة موجهة إلى الشباب، مع العمل على دمجهم كمتطوعين داخل أنشطة الصندوق.

ولفتت المشرف المساعد على إدارة البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى أن إشراك الشباب في العمل التطوعي يُسهم في توعيتهم وحمايتهم من مخاطر الوقوع في فخ الإدمان، إلى جانب تمكينهم من نقل الخبرات والتجارب لغيرهم من أقرانهم؛ بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.

ووجهت رجب، في ختام حديثها، رسالةً إلى الشباب، مؤكدةً أن الإدمان يهدم ولا يبني، محذرةً من الانسياق وراء هذا الطريق الذي يؤدي إلى خسائر فردية ومجتمعية جسيمة.

أميرة رجب وزارة التضامن الاجتماعي معرض القاهرة الدولي للكتاب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

