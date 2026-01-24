إعلان

السيسي: كل مسؤول سيُسأل أمام الله عن كل صغيرة وكبيرة

كتب : محمد أبو بكر

03:49 م 24/01/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن كل مسؤول عن وزارة أو مؤسسة سيُسأل أمام الله عن كل صغيرة وكبيرة.

وأضاف "السيسي"، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74، اليوم السبت: "أي إنسان قائم على وزارة من أول أنا لرئيس الوزارة لأي وزير مختص ومسئول، والله رجليه ما هتتحرك من أمام الحق إلا لما يُسأل عن كل صغيرة وكبيرة في عمره اللي اشتغله".

وتابع الرئيس، ممازحًا وزير الداخلية: "زي ما قولتلك مرة يا محمود، كل قلم اتدفع، يعني رجالتك دول بيودوك في داهية، بيحطوك فين، بيورطوك أنت، وأنا بضحك معاك".

وختم رئيس الجمهورية، قائلًا: "دا حق بلدنا علينا.. وحق شعبنا علينا، وحق المؤسسة اللي إحنا بنمسكها علينا".

